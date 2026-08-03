مدیرکل بحران استان:
سند آمادگی و مقابله استان قزوین تدوین شد
مدیرکل مدیریتبحران استانداری قزوین گفت: با تکیه بر تخصص و تجربه کارشناسان اداره کل مدیریت بحران استان سند آمادگی و مقابله استان قزوین، تدوین و تایید شد.
به گزارش ایلنا از قزوین، قدرتاله مهدیخانی در خصوص سند آمادگی و مقابله استان گفت: طبق ماده 4 قانون مدیریت بحران کشور، ادارات کل مدیریت بحران استانها میبایست سند استانی کاهش خطر سوانح و حوادث و سند آمادگی و مقابله را تدوین کرده و پس از تصویب، به دستگاههای موضوع ماده 2 قانون، ابلاغ نمایند. این اسناد لازم الاجرا بوده و استنکاف از آن مصداق ترک فعل می باشد.
وی افزود: این اسناد در سایر استانها با عقد قراردادهای گرانقیمت با دانشگاهها و مراکز پژوهشی تدوین گردیده، ولی در استان قزوین، با استفاده از تجربه و تخصصِ همکاران اداره کل مدیریت بحران استان وبدون هزینه کرد، تدوین و توسطِ سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب و به استان ابلاغ شده است.
مدیرکل مدیریتبحران استان قزوین گفت: به زودی در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، توسط استاندار محترم به دستگاهها ابلاغ می گردد و پس از آن، عملکرد دستگاهها بر طبق آن گزارش گیری شده و در صورت عدم اقدام یا قصور، دستگاه های کوتاهی کننده، به ارگانهای نظارتی معرفی خواهند شد.
مهدیخانی یادآور شد: سند کاهش خطر سوانح و حوادث استان، 3 ماه پیش توسط سازمان مدیریت بحران کشور، تایید و ابلاغ شده بود.