سند آمادگی و مقابله استان قزوین تدوین شد

به گزارش ایلنا از قزوین، قدرت‌اله مهدیخانی در خصوص سند آمادگی و مقابله استان گفت: طبق ماده 4 قانون مدیریت بحران کشور، ادارات کل مدیریت بحران استان‌ها می‌بایست سند استانی کاهش خطر سوانح و حوادث و سند آمادگی و‌ مقابله را تدوین کرده و پس از تصویب، به دستگاههای موضوع ماده 2 قانون، ابلاغ نمایند. این اسناد لازم الاجرا بوده و استنکاف از آن مصداق ترک فعل می باشد.

وی افزود: این اسناد در سایر استانها با عقد قراردادهای گرانقیمت با دانشگاهها و مراکز پژوهشی تدوین گردیده، ولی در استان قزوین، با استفاده از تجربه و تخصصِ همکاران اداره کل مدیریت بحران استان و‌بدون هزینه کرد، تدوین و توسطِ سازمان مدیریت بحران کشور، مصوب و به استان ابلاغ شده است.

مدیرکل مدیریت‌بحران استان قزوین گفت: به زودی در شورای هماهنگی مدیریت بحران استان، توسط استاندار محترم به دستگاهها ابلاغ می گردد و پس از آن، عملکرد دستگاهها بر طبق آن گزارش گیری شده و در صورت عدم اقدام یا قصور، دستگاه های کوتاهی کننده، به ارگانهای نظارتی معرفی خواهند شد.

مهدیخانی یادآور شد: سند کاهش خطر سوانح و حوادث استان، 3 ماه پیش توسط سازمان مدیریت بحران کشور، تایید و ابلاغ شده بود.

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