با هدف تقویت حفاظت از اراضی ملی انجام شد:
افتتاح پاسگاه ویژه منابع طبیعی کوهین در قزوین
پاسگاه ویژه منابع طبیعی بخش کوهین با هدف افزایش توان عملیاتی نیروهای حفاظتی، مقابله مؤثرتر با تخریب و تصرف اراضی ملی و ارتقای سطح حفاظت از عرصههای طبیعی، با حضور استاندار قزوین افتتاح شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، پاسگاه ویژه منابع طبیعی بخش کوهین در راستای توسعه زیرساختهای حفاظتی، تسهیل در انجام مأموریتهای یگان حفاظت منابع طبیعی و واکنش سریعتر به تخلفات حوزه منابع طبیعی راهاندازی شد.
محمد نوذری استاندار قزوین همزمان با روز جهانی جنگلبان با حضور در بخش کوهین، ضمن بازدید از عرصههای طبیعی منطقه، این پاسگاه حفاظتی را افتتاح کرد.
استاندار قزوین در این مراسم با گرامیداشت روز جهانی جنگلبان، از تلاشهای شبانهروزی و ایثارگرانه نیروهای حفاظت منابع طبیعی در صیانت از جنگلها، مراتع و اراضی ملی قدردانی کرد.
این پاسگاه با هدف تقویت حضور میدانی نیروهای حفاظتی، افزایش نظارت بر عرصههای منابع طبیعی و پیشگیری از تخلفات مرتبط با اراضی ملی در بخش کوهین به بهرهبرداری رسید.
در آیین افتتاح این طرح، معاون استاندار، فرامرز حریریمقدم رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین، فرماندار قزوین، آزیتا اسدی مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان و جمعی از مسئولان استانی و شهرستانی حضور داشتند.