به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در مراسم افتتاح نخستین پاسگاه تخصصی اطفای حریق منابع طبیعی استان در کوهین با تبیین جایگاه راهبردی منابع طبیعی، جنگل‌ها را نه تنها یک مجموعه از درختان، بلکه شناسنامه سرزمینی و پشتوانه امنیت، سلامت و حیات یک ملت دانست که صیانت از آن‌ها، سرمایه‌گذاری مستقیم برای آینده ایران است.

وی با هشدار نسبت به تهدیدات جدی نظیر قاچاق چوب و تخریب عرصه‌های طبیعی، تاکید کرد: سودجویی نباید به قیمت نابودی سرمایه‌های ملی تمام شود.

استاندار قزوین با تاکید بر لزوم مقابله قاطع با تخریب‌گران، افزود: هرگونه تعرض به درخت و پوشش گیاهی، در واقع تعرض به منابع حیاتی آب، خاک و هوای پاک کشور و تهدیدی مستقیم برای پایداری زیست‌محیطی محسوب می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: جنگل‌ها نخستین سد دفاعی در برابر پدیده‌هایی چون تغییرات اقلیمی، فرسایش خاک، سیلاب و بیابان‌زایی هستند و مدیریت هوشمندانه آن‌ها، پیش‌شرط رسیدن به امنیت ملی و توسعه پایدار است.

نوذری با توجه به پیش‌بینی افزایش احتمال آتش‌سوزی در ماه‌های گرم سال، خواستار حفظ آمادگی کامل نیروهای عملیاتی شد و با تقدیر از اقدامات پیشگیرانه اداره‌کل منابع طبیعی، بر لزوم تداوم برنامه‌های نظارتی و حفاظتی تاکید کرد.

استاندار با تجلیل از تلاش‌های این نیروها، حفاظت از جنگل‌ها را مأموریتی فراتر از وظایف اداری و یک رسالت ملی دانست و تاکید کرد: این عزیزان با فداکاری خود، از امنیت زیست‌محیطی و حیات ملت پاسداری می‌کنند.

نوذری با نگاهی عمیق به میراث تاریخی، جنگل‌ها را دارایی چند هزار ساله ایران دانست که امانتِ امروز ما برای نسل‌های آینده است.

وی افزود: جنگل‌ها متعلق به امروز و دیروز نیستند؛ آن‌ها بخشی از هویت و تاریخ ما هستند و ما امروز در جایگاه امانت‌داران این میراث گران‌بها برای فرزندانمان ایستاده‌ایم.

استاندار قزوین با اشاره به سختی‌های کار در عرصه حفاظت از طبیعت، از ماهیت معنوی این خدمت سخن گفت و تصریح کرد: شاید حقوق و مزایای این نیروهای دغدغه‌مند با حجم مسئولیت‌های سنگین آن‌ها همخوانی نداشته باشد، اما ارزش این خدمت صادقانه و نان حلال آن‌ها را نمی‌توان با هیچ معیار مادی سنجید؛ چرا که آن‌ها بی‌هیاهو از ثروتی پاسداری می‌کنند که ارزشش وصف‌ناپذیر است.

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