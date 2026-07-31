به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری با حضور در منزل خانواده امدادگر شهید هادی احمدی، با والدین و اعضای خانواده این شهید دیدار و گفت‌وگو کرد.

استاندار قزوین در این دیدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهید هادی احمدی، اظهار کرد: شهدا با ایثار و فداکاری خود امنیت، آرامش و اقتدار امروز کشور را رقم زدند و خانواده‌های آنان نیز با صبر و استقامت، سهم بزرگی در این مسیر داشته‌اند.

وی با بیان اینکه تکریم خانواده‌های شهدا یک وظیفه ملی و فرهنگی است، افزود: مسئولان باید با حضور در کنار خانواده‌های معظم شهدا، ضمن شنیدن دغدغه‌ها و مطالبات آنان، برای رفع مشکلات و پاسخگویی به نیازهای این عزیزان تلاش کنند.

در این دیدار، اعضای خانواده شهید هادی احمدی نیز به بیان خاطرات، دغدغه‌ها و برخی مسائل خود پرداختند و استاندار قزوین پس از استماع مطالب مطرح‌شده، دستورات لازم را برای پیگیری موضوعات و رفع مشکلات موجود صادر کرد.

در این برنامه صفی‌خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری، رحیمی مدیرکل حوزه استاندار، گلدوزها مدیرکل حراست استانداری، نیکخو مشاور امور ایثارگران و ارداقیان سرپرست روابط عمومی استانداری قزوین نیز حضور داشتند.

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