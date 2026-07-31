در سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران؛
استاندار قزوین با اهدای خون، مردم را به مشارکت در نجات جان بیماران دعوت کرد
محمد نوذری استاندار قزوین همزمان با فرارسیدن نهم مرداد، سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران، با حضور در ادارهکل انتقال خون استان ضمن اهدای خون، بر ضرورت ترویج فرهنگ اهدای خون و مشارکت بیشتر مردم در این اقدام انساندوستانه تأکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، محمد نوذری با حضور در ادارهکل انتقال خون استان از بخشهای مختلف این مجموعه بازدید کرد و در اقدامی نمادین خون خود را برای کمک به بیماران نیازمند اهدا کرد.
در این بازدید، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری، مدیرکل سازمان مدیریت و برنامهریزی استان، فرماندار قزوین، مدیرکل حوزه استاندار، مشاور استاندار و جمعی از مدیران کل استانداری حضور داشتند. همچنین تعدادی از مدیران دستگاههای اجرایی و استانداری نیز همگام با استاندار در این اقدام خیرخواهانه مشارکت کرده و خون خود را اهدا کردند.
استاندار قزوین در حاشیه این بازدید با اشاره به اهمیت تأمین ذخایر خونی برای مراکز درمانی اظهار کرد: خون و فرآوردههای خونی نقشی حیاتی در حفظ سلامت جامعه و نجات جان بیماران دارند و هیچ جایگزینی برای آن وجود ندارد.
وی افزود: اهدای خون یکی از ارزشمندترین جلوههای مسئولیت اجتماعی و نوعدوستی است و ضروری است فرهنگ اهدای مستمر خون بیش از گذشته در جامعه گسترش یابد تا نیاز مراکز درمانی و بیماران به صورت پایدار تأمین شود.
نوذری همچنین از شهروندان استان خواست با مشارکت در این اقدام انساندوستانه، سازمان انتقال خون را در تأمین ذخایر مورد نیاز یاری کنند.
در ادامه این بازدید، علیجانی سرپرست ادارهکل انتقال خون استان قزوین ضمن ارائه گزارشی از عملکرد این مجموعه، مهمترین نیازها، چالشها و مسائل حوزه انتقال خون را تشریح کرد.
استاندار قزوین نیز ضمن تبریک سالروز تأسیس سازمان انتقال خون ایران و قدردانی از تلاشهای کارکنان این مجموعه، بر پیگیری و رفع مشکلات مطرحشده تأکید کرد و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.