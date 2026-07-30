پایداری تولید انرژی برق قزوین در فصل اوج مصرف
مدیرعامل نیروگاه شهیدرجایی گفت: پایداری تولید انرژی در فصل اوج مصرف همراه با تلاش متخصصان نیروگاه شهیدرجایی قزوین جهت خدمت رسانی به هموطنان ادامه دارد.
به گزارش ایلنا از قزوین، ابوالفضل موتابها در این باره گفت: در حالی که مصرف برق کشور در روزهای گرم سال به اوج خود رسیده، نیروگاه شهید رجایی قزوین با اتکا به توان متخصصان داخلی، آمادگی کامل واحدهای بخار و سیکل ترکیبی را حفظ کرده و با تولید پایدار انرژی، نقش مهمی در تأمین برق مطمئن برای مردم شریف ایران ایفا میکند.
وی اضافه کرد: این شرکت به عنوان سومین نیروگاه بزرگ کشور، این روزها با تمام ظرفیت عملیاتی خود در مدار تولید قرار دارد و تلاش شبانهروزی کارکنان متخصص این مجموعه، ضامن پایداری شبکه سراسری برق در فصل اوج مصرف است.
ابوالفضل موتابها اذعان داشت: تنها در چهارماهه نخست سال جاری بیش از 4 میلیارد کیلووات-ساعت انرژی خالص در واحدهای بخار و سیکل ترکیبی این نیروگاه تولید و به شبکه سراسری برق کشور تزریق شده است؛ آماری که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد بیش از 2.5 درصدی را نشان میدهد.
وی بیان داشت:این افزایش تولید در شرایطی رقم خورده که واحدهای این نیروگاه با موفقیت کامل از برنامههای تعمیرات اساسی، حتی زودتر از زمان مقرر، سربلند بیرون آمده است.
موتابها با اشاره به اهمیت تأمین برق پایدار در روزهای گرم سال تصریح کرد:تولید برق برای ما تنها یک وظیفه اداری نیست؛ رسالتی است که در سختترین شرایط اقلیمی ادامه دارد. متخصصان نیروگاه شهید رجایی در گرمای تابستان، سرمای زمستان،ایام همه گیری بیماری کرونا و حتی در ایام جنگ ، بدون لحظهای توقف در محل کار حاضر بودهاند و این تعهد، پشتوانه اصلی پایداری شبکه برق استان قزوین وکشور است.
وی افزود: با توجه به افزایش مصرف برق در روزهای گرم سال، همه ظرفیتهای فنی، عملیاتی و انسانی نیروگاه به کار گرفته شده تا با تولید حداکثری انرژی، وظیفه خدمترسانی به مردم شریف ایران به بهترین شکل انجام شود.
نیروگاه شهید رجایی با برخورداری از 13 واحد تولیدی در بخشهای بخار و سیکل ترکیبی، سالانه بیش از 12 میلیارد کیلوواتساعت انرژی الکتریکی تولید میکند و این ظرفیت، جایگاه نیروگاه را به عنوان یکی از ارکان اصلی پایداری شبکه سراسری تثبیت کرده است.