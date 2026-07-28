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انعقاد تفاهم‌نامه بین اداره‌کل صمت و دانشگاه جامع علمی-کاربردی قزوین

انعقاد تفاهم‌نامه بین اداره‌کل صمت و دانشگاه جامع علمی-کاربردی قزوین
کد خبر : 1819655
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با حضور کامران لشگری مدیر کل صنعت، معدن و تجات استان قزوین و مهدی ابطحی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی استان و حمید زاجکانی رئیس اداره آموزش، پژوهش و فناوری اداره کل صمت تفاهم نامه همکاری‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری و بهره‌مندی از توانمندی‌های دانشگاه و صنعت منعقد شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری هدف از این تفاهم نامه را عملیاتی شدن سیاست‌های کلی نظام در زمینه ارتقای جایگاه آموزش های عالی علمی کاربردی در استان قزوین و افزایش سطح توانمندی جامعه هدف طرفین و همچنین توسعه و تعمیق ارتباط صمت و دانشگاه با هدف افزایش بهره وری و اشتغال پایدار بیان کرد.

همچنین در جهت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های طرفین برای همکاری‌های علمی، آموزشی در راستای مهارت افزایی و پیوند علم و صنعت میان صمت و دانشگاه در استان قزوین این تفاهم نامه منعقد شد.

 

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