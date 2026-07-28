به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری هدف از این تفاهم نامه را عملیاتی شدن سیاست‌های کلی نظام در زمینه ارتقای جایگاه آموزش های عالی علمی کاربردی در استان قزوین و افزایش سطح توانمندی جامعه هدف طرفین و همچنین توسعه و تعمیق ارتباط صمت و دانشگاه با هدف افزایش بهره وری و اشتغال پایدار بیان کرد.

همچنین در جهت توسعه همکاری‌های مشترک در زمینه بهره‌مندی از ظرفیت‌های طرفین برای همکاری‌های علمی، آموزشی در راستای مهارت افزایی و پیوند علم و صنعت میان صمت و دانشگاه در استان قزوین این تفاهم نامه منعقد شد.

انتهای پیام/