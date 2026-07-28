رشد 56 درصدی مساعدت حامیان اکرام خارج از کشور در قزوین

به گزارش ایلنا از قزوین، همت امانی ضمن تقدیر از حامیان طرح اکرام خارج از کشور بیان کرد: این خیرین گرامی با توجه به اینکه در آن سوی مرزها زندگی می کنند ولی هموطنان نیازمند خود را در داخل کشور فراموش نکرده و حمایتهای مادی و معنوی خود را به این عزیزان انجام می‌دهند.

معاون توسعه مشارکتهای مردکی کمیته امداد استان قزوین افزود: در حال حاضر تعداد 188 حامی خارج از کشور از تعداد 863 فرزند معنوی حمایت می نمایند که مساعدتهای خود را به حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز می‌کنند.

امانی ادامه داد: در سه ماه نخت سالجاری حامیان خارج از کشور مبلغ 13 میلیارد و دویست میلیون ریال به حساب فرزندان معنوی خود واریز نمودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 درصد رشد را نشان می دهد.

وی عنوان کرد: در مجموع فرزندان ایتام و محسنین کمیته امداد استان قزوین از مساعدت بیش از 43 هزار حامی برخودار هستند و هموطنان خیر و نیکوکار می توانند از طریق سایت ekram.emdad.ir حامی طرح اکرام شده و حمایت از فرزندان معنوی و نیازمند را برعهده بگیرند.

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