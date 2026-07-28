خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در بهار ۱۴۰۵ محقق شد:

رشد 56 درصدی مساعدت حامیان اکرام خارج از کشور در قزوین

رشد 56 درصدی مساعدت حامیان اکرام خارج از کشور در قزوین
کد خبر : 1819366
لینک کوتاه کپی شد.

معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قزوین از رشد 56 درصدی مساعدت‌های حامیان خارح از کشور به فرزندان تحت حمایت کمیته امداد در سه‌ماهه نخست امسال نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، همت امانی ضمن تقدیر از حامیان طرح اکرام خارج از کشور بیان کرد: این خیرین گرامی با توجه به اینکه در آن سوی مرزها زندگی می کنند ولی هموطنان نیازمند خود را در داخل کشور فراموش نکرده و حمایتهای مادی و معنوی خود را به این عزیزان انجام می‌دهند.

معاون توسعه مشارکتهای مردکی کمیته امداد استان قزوین افزود: در حال حاضر تعداد  188 حامی خارج از کشور از تعداد  863  فرزند معنوی حمایت می نمایند که مساعدتهای خود را به حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز می‌کنند.

امانی ادامه داد: در سه ماه نخت سالجاری حامیان خارج از کشور مبلغ 13 میلیارد و دویست میلیون ریال به حساب فرزندان معنوی خود واریز نمودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 درصد رشد را نشان می دهد.

وی عنوان کرد: در مجموع فرزندان ایتام و محسنین کمیته امداد استان قزوین از مساعدت بیش از 43 هزار حامی برخودار هستند و هموطنان خیر و نیکوکار می توانند از طریق سایت ekram.emdad.ir  حامی طرح اکرام شده و حمایت از فرزندان معنوی و نیازمند را برعهده بگیرند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل