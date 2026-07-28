در بهار ۱۴۰۵ محقق شد:
رشد 56 درصدی مساعدت حامیان اکرام خارج از کشور در قزوین
معاون توسعه مشارکتهای مردمی کمیته امداد استان قزوین از رشد 56 درصدی مساعدتهای حامیان خارح از کشور به فرزندان تحت حمایت کمیته امداد در سهماهه نخست امسال نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، همت امانی ضمن تقدیر از حامیان طرح اکرام خارج از کشور بیان کرد: این خیرین گرامی با توجه به اینکه در آن سوی مرزها زندگی می کنند ولی هموطنان نیازمند خود را در داخل کشور فراموش نکرده و حمایتهای مادی و معنوی خود را به این عزیزان انجام میدهند.
معاون توسعه مشارکتهای مردکی کمیته امداد استان قزوین افزود: در حال حاضر تعداد 188 حامی خارج از کشور از تعداد 863 فرزند معنوی حمایت می نمایند که مساعدتهای خود را به حساب فرزندان ایتام و محسنین واریز میکنند.
امانی ادامه داد: در سه ماه نخت سالجاری حامیان خارج از کشور مبلغ 13 میلیارد و دویست میلیون ریال به حساب فرزندان معنوی خود واریز نمودند که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 56 درصد رشد را نشان می دهد.
وی عنوان کرد: در مجموع فرزندان ایتام و محسنین کمیته امداد استان قزوین از مساعدت بیش از 43 هزار حامی برخودار هستند و هموطنان خیر و نیکوکار می توانند از طریق سایت ekram.emdad.ir حامی طرح اکرام شده و حمایت از فرزندان معنوی و نیازمند را برعهده بگیرند.