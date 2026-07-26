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آغاز پرداخت یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان قزوین

آغاز پرداخت یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به کشاورزان قزوین
کد خبر : 1818553
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مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین، از آغاز پرداخت یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان استان خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، عباس رسولی  با بیان اینکه این طرح در راستای سیاست‌های حمایتی بخش کشاورزی اجرا می‌شود، اظهار کرد: پرداخت یارانه نقدی کودهای فسفاته و پتاسه با هدف حمایت از تولید، کاهش هزینه‌های بهره‌برداران، ترویج مصرف بهینه کودهای پایه، افزایش حاصلخیزی خاک و ارتقای عملکرد محصولات کشاورزی انجام می‌شود.

وی افزود: کشاورزان هنگام دریافت کودهای فسفاته و پتاسه از کارگزاران شرکت خدمات حمایتی کشاورزی در سطح استان، باید با هماهنگی کارگزار مربوطه، نسبت به ثبت شماره حساب و شماره شبای بانک کشاورزی خود در سامانه پایش مواد کودی اقدام کنند.

مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان قزوین تصریح کرد: پس از تکمیل فرآیند خرید و ثبت اطلاعات بانکی در سامانه، یارانه نقدی مربوط به کودهای فسفاته و پتاسه به حساب کشاورزان واریز خواهد شد.

رسولی از کشاورزان خواست برای تسریع در فرآیند پرداخت یارانه، هنگام تحویل کود نسبت به ثبت صحیح اطلاعات بانکی خود در سامانه اقدام کنند تا یارانه در کوتاه‌ترین زمان ممکن به حساب آنان واریز شود.

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