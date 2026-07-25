به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در ادامه برگزاری سی‌اُمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، پس از تشکیل هیأت‌رئیسه موقت، فرآیند معرفی و انتخاب اعضای هیأت‌رئیسه اصلی اجلاس با حضور نمایندگان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌های سراسر کشور برگزار شد.

در این مرحله، پس از معرفی نامزدهای عضویت در هیأت‌رئیسه اصلی و انجام رأی‌گیری، محمد شعبانیان، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان قزوین، با کسب اکثریت آرای نمایندگان حاضر، به عنوان رئیس سی‌اُمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور انتخاب شد.

انتخاب شعبانیان به ریاست مهم‌ترین رکن تصمیم‌گیری سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور، نشان‌دهنده اعتماد و حمایت نمایندگان سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها از توانمندی، تجربه و رویکرد مدیریتی وی در هدایت این اجلاس ملی است.

سی‌اُمین اجلاس هیأت عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور با حضور مسعود طاهرخانی، معاون وزیر راه و شهرسازی، اعضای شورای مرکزی، رؤسای سازمان‌های نظام مهندسی ساختمان استان‌ها و نمایندگان هیأت عمومی، به صورت حضوری، مجازی و غیرمتمرکز در محل شورای مرکزی سازمان در تهران برگزار شد است.

در این اجلاس، مهم‌ترین سیاست‌ها، برنامه‌ها و مسائل راهبردی حوزه مهندسی ساختمان کشور مورد بررسی قرار گرفته و تصمیمات کلان مرتبط با فعالیت سازمان نظام مهندسی ساختمان در سطح ملی اتخاذ خواهد شد.

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