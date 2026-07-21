گندزدایی هوشمند آب قزوین با نیروی خورشیدی امکان پذیر شد

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، داراب بیرنوندی در رابطه با این اقدام اظهار داشت: «هدف ما این بود که در شرایط کمبود برق و نوسانات شبکه انرژی، فرآیند حیاتی گندزدایی آب تحت هیچ شرایطی متوقف نشود. بهره‌برداری از کلریناتورهای خورشیدی در واقع یک راهکار جایگزین و هوشمند برای کاهش وابستگی به شبکه برق سراسری است.»

وی افزود: «با نصب این سیستم‌های پیشرفته، ما توانستیم تداوم فرآیند تصفیه و گندزدایی را به‌ویژه در مناطق دورافتاده و نقاط حساس تضمین کنیم. این فناوری سبز نه تنها ما را در برابر قطعی‌های برق مصون می‌کند، بلکه هزینه‌های عملیاتی را کاهش داده و اثرات زیست‌محیطی را به حداقل می‌رساند.»

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