امضای تفاهمنامه همکاری امور بانوان استانداری قزوین و دانشگاه علمی-کاربردی
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین در نشست با رئیس دانشگاه جامع علمیکاربردی استان قزوین، بر ضرورت توسعه همکاریهای مشترک در راستای توانمندسازی بانوان و ارتقای مهارتهای شغلی آنان تأکید کرد.
به گزارش ایلنا از قزوین، مریم بیدخام با اشاره به نقش آموزشهای مهارتی در ایجاد اشتغال پایدار و تقویت بنیان اقتصادی خانوادهها، اظهار داشت: انعقاد تفاهمنامه همکاری میان دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و دانشگاه جامع علمیکاربردی، گامی مؤثر در حمایت از بانوان کارآفرین، ارتقای توانمندی اقتصادی خانوادهها و توسعه فرصتهای اشتغال پایدار است.
وی افزود: بهرهگیری از ظرفیت متخصصان، اعضای هیئت علمی، اساتید و زیرساختهای آموزشی دانشگاه برای تحقق اهداف این تفاهمنامه، زمینه تدوین و اجرای دورههای آموزشی متناسب با نیازهای بازار کار را فراهم کرده و نقش مؤثری در ارتقای مهارتهای حرفهای بانوان ایفا خواهد کرد.
مدیرکل دفتر امور بانوان و خانواده استانداری قزوین توسعه نظام صلاحیت حرفهای در سطوح آموزش عالی، برگزاری کارگاههای آموزشی، ارتقای دانش مدیریت کسبوکار و فراهمسازی زمینه استفاده از ظرفیت دانشجویان متخصص در حوزههای کسبوکار را از دیگر محورهای این همکاری برشمرد و گفت: این اقدامات میتواند به رشد فعالیتهای اقتصادی بانوان و تقویت زیستبوم کارآفرینی استان کمک کند.
بیدخام با تأکید بر اهمیت همافزایی میان دستگاههای اجرایی و مراکز علمی، خاطرنشان کرد: این تفاهمنامه با هدف توانافزایی اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی بانوان، ایجاد بسترهای مناسب برای حضور مؤثر آنان در عرصههای اقتصادی و اجتماعی و تقویت بنیان خانواده منعقد شده است.
در پایان این نشست، تفاهمنامه همکاری مشترک میان دفتر امور بانوان و خانواده استانداری و دانشگاه جامع علمیکاربردی استان قزوین با هدف توسعه همکاریهای آموزشی، مهارتی و کارآفرینی به امضای طرفین رسید.