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83 حلقه چاه شبانه‌روزی برای تامین آب شرب شهر قزوین فعال است

83 حلقه چاه شبانه‌روزی برای تامین آب شرب شهر قزوین فعال است
کد خبر : 1814166
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مدیر امور آب و فاضلاب شهرستان قزوین گفت: در حال حاضر 83 حلقه چاه در مدار قرار دارند که به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال استحصال آب هستند تا نیاز شهروندان تامین شود.

به گزارش ایلنا از قزوین، حسین رجب‌پور در  پی بازدید از فرایند مهندسی مجددیکی از منابع تامین آب اظهار داشت ،با مهندسی مجدد  ظرفیت تامین آب در شهر قزوین 18 لیتر بر ثانیه ارتقا یافته است.

وی با اشاره به وضعیت جاری تامین آب شهر قزوین عنوان کرد: در حال حاضر 83 حلقه چاه در مدار قرار دارند که به‌صورت شبانه‌روزی و بدون وقفه در حال استحصال آب هستند تا نیاز شهروندان تامین گردد.

رجب‌پور با هشدار در مورد وضعیت منابع آبی افزود: «وضعیت مصرف آب مساعد نیست و مردم نباید به اشتباه تصور کنند که با بارندگی‌های اخیر، بحران آب حل شده است. باید توجه داشت که منابع تامین آب قزوین عمدتاً زیرزمینی هستند و بارندگی‌های مقطعی، تاثیر چشم‌گیری در پر شدن سریع چاه‌های عمیق و بازگشت ذخایر زیرزمینی ندارند.»

وی در پایان از تمامی شهروندان خواست تا با مدیریت مصرف آب همراهی کنند تا پایداری تامین این منبع حیاتی در بلندمدت تضمین شود.

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