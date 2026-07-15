تلاش برای تبدیل قزوین به قطب هوش مصنوعی ایران

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری عصر امروز در نشست معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه بین المللی امام خمینی «ره» قزوین، دانشگاه را موتور محرک توسعه و حل مسائل استان دانست.

وی تأکید کرد: ما به دنبال آن هستیم که قزوین را به یکی از مراکز اصلی هوش مصنوعی در کشور تبدیل کنیم؛ این هدف‌گذاری مستلزم هدایت پژوهش‌های دانشگاهی به سمت حل مسائل واقعی جامعه و صنعت است و ما در استان قزوین، پیوند میان دولت، صنعت و دانشگاه را برای تحقق این توسعه پایدار به شکلی جدی دنبال می‌کنیم.

استاندار قزوین در گردهمایی معاونان دانشجویی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی کشور در دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) قزوین، با اشاره به شرایط حساس کنونی، دانشگاه را نماد ایستادگی فرهنگی و اندیشه‌ای ایران اسلامی توصیف کرد.

وی تصریح کرد: امروز ما در یک پیچ تاریخی سخت قرار داریم که بدخواهان به دنبال تضعیف نظام هستند، اما ایران با تکیه بر فرهنگ و اندیشه غنی خود همچنان با اقتدار ایستاده است؛ دولت نیز در این شرایط که تحت فشارها و تحریم‌های ظالمانه هستیم، با تمام توان پای کار مردم ایستاده و تقویت نشاط و عدالت اجتماعی در دانشگاه‌ها، راهبرد اصلی ما برای عبور از این شرایط است.

استاندار قزوین با اشاره به رتبه‌های برتر جهانی دانشگاه‌های قزوین در حوزه روباتیک، بر لزوم تقویت زیرساخت‌های آموزشی و پژوهشی تأکید کرد.

نوذری ادامه داد: دانشگاه‌های ما امروز سرمایه‌های ملی هستند؛ برای نمونه کسب رتبه نخست جهان در مسابقات رباتیک توسط دانشجویان قزوینی، گواهی بر این ظرفیت عظیم است. ما وظیفه داریم با همدلی و همراهی دولت، چالش‌های پیش‌روی مراکز آموزش عالی را مرتفع کنیم تا این استعدادها بتوانند بیش از پیش در عرصه‌های علمی جهان بدرخشند.

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