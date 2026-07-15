معادن کوچکمقیاس در قزوین احیا میشوند
مدیرکل صمت استان قزوین از اجرای طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی کوچکمقیاس استان قزوین خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، نخستین جلسه تخصصی طرح احیا، فعالسازی و توسعه معادن و صنایع معدنی کوچکمقیاس استان قزوین، با حضور مدیران ارشد استانی و نمایندگان نهادهای ملی و محلی، روز دوشنبه 24 تیرماه در سالن جلسات شهید حقشناس برگزار شد. این نشست با هدف همافزایی دستگاههای اجرایی برای خروج معادن غیرفعال از رکود و بهروزرسانی اطلاعات حوزه اکتشاف برگزار شد.
کامران لشگری در ابتدای این نشست با قدردانی از حمایتهای استاندار قزوین در حوزه تولید به ویژه بخش معدن گفت: طی ماههای اخیر، با پشتیبانی و تأکید ویژه استاندار گامهای عملیاتی برای ساماندهی معادن راکد برداشته شده است که از مهمترین آنها میتوان به هوشمندسازی فرآیندهای معدنی، احیای معادن کوچکمقیاس و بهروزرسانی بانک اطلاعاتی معادن استان اشاره کرد.
وی افزود: بررسی و تعامل مؤثر بین دستگاههای متولی شامل ایمیدرو، سازمان صمت و منابع طبیعی در خصوص محدودههای اکتشافی، همچنین ساماندهی معادن به منظور کاهش تخریب منابع طبیعی و حل مشکل معارضان محلی از اولویتهای اصلی این طرح است.
در ادامه، مدیران و نمایندگان حاضر در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادات تخصصی خود در زمینه تسهیل فرآیندهای اجرایی، رفع موانع حقوقی و افزایش بهرهوری معادن کوچکمقیاس پرداختند و مقرر شد راهکارهای ارائهشده در قالب برنامه عملیاتی تدوین شود.