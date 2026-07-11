به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری عصر امروز در جلسه کارگروه صادرات غیرنفتی استان قزوین ضمن تأکید بر ضرورت هماهنگی بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی برای تسریع در روند صادرات اظهار کرد: مأموریت ملی محقق‌کردن ۶۰۰ میلیون دلار است، اما چشم‌انداز استان رسیدن به یک میلیارد دلار بوده و برای این منظور برنامه‌های متعددی طراحی شده است.

وی برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را شامل نشست‌های تخصصی، اعزام و پذیرش هیئت‌های تجاری، ایجاد بسترهای سرمایه‌گذاری مشترک، برپایی پاویون در نمایشگاه‌های بین‌المللی، راه‌اندازی مرکز تجاری و تشکیل کنسرسیوم صادراتی برشمرد و افزود: اجرای منسجم برنامه‌های یادشده ضروری است.

دبیر کارگروه توسعه صادرات غیرنفتی استان قزوین با اشاره به سفر هیئت تجاری قزوین به روسیه، پیشنهاد کرد علاوه بر اولیانوفسک، برای استان سن‌پطرزبورگ نیز برنامه‌ریزی شود چراکه این منطقه ضمن ظرفیت گردشگری، بازار مناسبی برای صنایع کشاورزی و محل اتصال به بلوک شرق است.

لشگری تصریح کرد: ۱۵ کشور به عنوان بازارهای هدف تعیین شده‌اند و باید هدف ۵۶۰ میلیون دلاری در سطح ملی محقق شود. برای چشم‌انداز یک میلیارد دلاری نیز تلاش بیشتری صورت خواهد گرفت تا سهم استان در تجارت خارجی ارتقا یابد.

وی از برنامه‌ریزی برای میزبانی سه هیئت خارجی، اعزام دو هیئت تجاری به کشورهای هدف و برپایی ۱۰ نمایشگاه تخصصی در داخل استان خبر داد و گفت: بنا داریم نمایشگاه توانمندی‌های صنعتی و کشاورزی با عنوان اکسپوی قزوین را راه‌اندازی کنیم و در این زمینه به همکاری همه دستگاه‌های ذی‌ربط نیازمندیم.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین همچنین بر دعوت از سفرای کشورهای خارجی برای بازدید از ظرفیت‌های استان تأکید کرد و حمایت از تشکل‌های بخش خصوصی را از دیگر اولویت‌های اداره صمت در سال جاری دانست که می‌تواند نقش مؤثری در توسعه صادرات ایفا کند.

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