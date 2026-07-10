به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، حجت‌الاسلام سیدمهدی خضری عصر امروز در خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به تحولات اخیر منطقه و جنایات رژیم صهیونیستی در لبنان و غزه با تاکید بر لزوم ایستادگی در برابر زیاده‌خواهی‌های دشمنان اظهار کرد: اگر توافقی بر اساس بندهای توقف جنگ و احترام به تمامیت ارضی امضا شود، قابل قبول است، اما دشمن از همان روز اول به تعهدات خود پشت پا زد و لبنان را هدف حملات خود قرار داد.

وی با بیان اینکه آمریکا و متحدانش با باز کردن کریدورهای جدید در دریای عمان به دنبال دور زدن اقتدار جمهوری اسلامی در تنگه هرمز هستند، افزود: مدیریت تنگه هرمز با ترتیبات جمهوری اسلامی انجام می‌شود و دشمنان بدانند که ما در برابر هر گونه تهدید سکوت نخواهیم کرد.

امام جمعه موقت قزوین با استناد به آیه ۱۲ سوره توبه، نقض عهد از سوی استکبار را محکوم کرد و با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در شرایط تهدید، مذاکره با دشمن را بی‌معنا دانست و تصریح کرد: قرآن دستور می‌دهد در برابر نقض عهد، عهدنامه را پاره کنید، چرا که ادامه مذاکره در این شرایط به معنای تسلیم شدن است.

خضری با قدردانی از عملیات موفقیت‌آمیز سپاه پاسداران در هدف‌گیری یکی از پایگاه‌های مهم فرماندهی آمریکا در منطقه، تأکید کرد: از سپاه عزیز و پرافتخار تشکر می‌کنیم، اما باید مراقب جریان‌هایی باشیم که با تمسک به واژه «منافع ملی» سعی در انحراف افکار عمومی دارند.

وی با نقل قولی از رهبر معظم انقلاب (مدظله‌العالی) خاطرنشان کرد: منافع ملی وقتی معنا دارد که با هویت ملی ملت ایران در تعارض نباشد و اگر هویت ملی زیر سوال رفت، این منافع تخیلی بیش نیست.

خطیب نماز جمعه شهر قزوین همچنین به فرمایش آیت‌الله جوادی آملی اشاره کرد و گفت: اجازه دادن به بیگانه برای دخالت در امور کشور حتی با عناوینی چون منافع ملی یک سیاست غلط است.

خضری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به جنگ ترکیبی دشمن تأکید کرد: مسئله حجاب و عفاف تنها بخشی از این جنگ است و نباید اجازه داد عده‌ای با مغالطه‌افکنی، از این فرصت برای مرزشکنی استفاده کنند.

وی با بیان اینکه دشمن از الگوی سوم زن مسلمان ایرانی به شدت خشمگین است، گفت: دشمن از زن مجاهد ایرانی که در شرایط سخت اقتصادی، اقتصاد خانواده را مدیریت کرده و در عرصه‌های مختلف حضوری فعال دارد، انتقام می‌گیرد و طراحی‌های پیچیده‌ای در مسئله زن انجام داده است.

امام‌جمعه موقت قزوین با تأکید بر وظیفه دستگاه‌های امنیتی، قضایی و اجرایی در مقابله با توطئه‌های دشمن، اظهار داشت: نباید اجازه دهیم خطوط و سنگرهای جدیدی توسط دشمن فتح شود و باید با تبعیت از فرامین رهبری، در برابر تهاجم فرهنگی و سیاسی ایستادگی کنیم.

خضری با تأکید بر ضرورت امیدآفرینی در جامعه اظهار داشت: حق نداریم مردم را با کلام خود مأیوس کنیم؛ حتی به اسم مطالبه‌گری نیز نباید زمینه یأس و ناامیدی را فراهم آوریم. مؤمنان باید همچون صیادان، همواره امیدوار و پرتلاش باشند.

وی با اشاره به سیره حضرت سجاد (علیه‌السلام) به عنوان الگویی بی‌نظیر در برابر شکست‌های ظاهری، خاطرنشان کرد: «امام سجاد (ع) پس از بازگشت از شام، در پاسخ به سوال یکی از منافقان که پرسید باکی پیروز شدید؟ فرمودند: ظهر که شد، اذان گوش کن ببین بالای مناره‌ها چه می‌گویند؛ اشهد ان محمداً رسول‌الله (ص). این یعنی روایتگر فتح باشید، نه روایتگر شکست.»

امام‌جمعه موقت قزوین با انتقاد از برخی جریان‌ها که تنها به بازگویی نقاط ضعف می‌پردازند، تصریح کرد: برخی دائماً ضعف‌ها را روایت می‌کنند، اما وقتی سپاه پاسداران با قدرت موشک‌باران می‌کند، سکوت می‌کنند. دشمنان با پیشرفته‌ترین پدافندها، نتوانستند جلوی موشک‌های ما بایستند، اما عده‌ای می‌گویند پدافند نداریم! این روایت ضعف، خلاف مکتب عاشوراست.

خضری با استناد به فرمایش حضرت زینب (سلام‌الله‌علیها) که فرمودند «ما رایتُ الا جمیلاً» (جز زیبایی ندیدم)، تأکید کرد: این مکتب می‌گوید حتی اگر همه زیرساخت‌ها و عزیزانمان را از دست بدهیم، باز هم حق نداریم روایت ضعف کنیم؛ چرا که پیروزی حقیقی در ادامه راه و ایستادگی بر حق است.

وی در پایان با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب درباره «زمین دشمن بازی نکردن» ادامه داد: دشمنانی مانند ترامپ دائماً بر پیروزی‌های خیالی خود تبلیغ می‌کنند و ما نیز باید با تاسی از سیره ائمه معصومین (ع)، به ویژه امام سجاد (ع) و شهیدان والامقام، روایت فتح را سرلوحه کار خود قرار دهیم و هرگز اجازه ندهیم فضای یأس بر جامعه حاکم شود.

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