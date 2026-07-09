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تأکید معاون اقتصادی استاندار بر تسریع در روند خرید تضمینی گندم

تأکید معاون اقتصادی استاندار بر تسریع در روند خرید تضمینی گندم
کد خبر : 1810789
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معاون اقتصادی استاندار قزوین در جلسه ستاد خرید تضمینی گندم با تأکید بر اهمیت صیانت از دسترنج کشاورزان، اظهار داشت: تسهیل در فرآیند خرید و مدیریت بهینه مراکز ذخیره‌سازی، اولویت اصلی ما در فصل برداشت است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدرضا صفی‌خانی صبح امروز در جلسه ستاد خرید تضمینی گندم با تأکید بر اهمیت صیانت از دسترنج کشاورزان گفت: تسهیل در فرآیند خرید و مدیریت بهینه مراکز ذخیره‌سازی، اولویت اصلی ما در فصل برداشت است.

وی در این جلسه با بررسی چالش‌های پیش‌روی سیلوهای استان، به‌ویژه مشکلات فنی و زیرساختی سیلوی منطقه آوج، دستورات لازم را برای رفع فوری موانع موجود صادر کرد. 

معاون اقتصادی استاندار افزود: ضروری است با هم‌افزایی دستگاه‌های متولی، تمامی نواقص موجود در سیلوی آوج برطرف شود تا هیچ وقفه‌ای در روند دریافت گندم از کشاورزان عزیز ایجاد نشود و تمامی محصولات با کیفیت و در زمان مقرر خریداری گردد.

 

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