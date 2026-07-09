تأکید استاندار قزوین بر رفع موانع تولید در دیدار با مدیران صنایع

به گزارش ایلنا از قزوین، محمد نوذری صبح امروز در این دیدار با اشاره به اهمیت نقش شرکت فیروز در اشتغال‌زایی و مسئولیت‌های اجتماعی، تصریح کرد: تسهیل مسیر تولید و پشتیبانی از فعالان اقتصادی، اولویت اصلی مدیریت استان برای تحقق رشد تولید است.

استاندار قزوین بر رفع مشکلات طرح‌شده و همچنین بر ضرورت هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی برای پشتیبانی از واحدهای تولیدی در استان تأکید کرد.

به گزارش ایلنا، در این دیدار صفی خانی معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار ، کشاورز مدیرعامل شرکت شهرک های صنعتی موانع پیش‌روی 2 شرکت صنعتی در مسیر تولید و توسعه صادرات مطرح و درباره آن بحث و تبادل‌نظر شد.

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