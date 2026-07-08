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به‌روزرسانی اطلاعات معادن قزوین کلید خورد

به‌روزرسانی اطلاعات معادن قزوین کلید خورد
کد خبر : 1810331
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با امضای تفاهم‌نامه مابین سازمان صمت و سازمان نظام مهندسی معادن استان قزوین طرح به‌روزرسانی اطلاعات معادن این استان کلید خورد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری صبح امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه یادشده از آغاز به‌روزرسانی اطلاعات معادن استان قزوین با همکاری نظام مهندسی معدن استان خبر داد و گفت: در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز از معادن استان، تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بخش معدن، ارتقای نظارت و پایش فعالیت‌های معدنی، شناسایی وضعیت فعال، غیرفعال و نیمه‌فعال معادن و بهبود کیفیت اطلاعات موجود در سامانه‌ها و پرونده‌های معدنی و تسهیل امور و تکریم ارباب رجوع و متقاصیان بخش معدن استان، تفاهم نامه همکاری در اجرای طرح به‌روزرسانی اطلاعات معادن استان مابین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با سازمان نظام مهندسی معدن استان منعقد شد.

دبیر شورای معادن استان گفت، طبق این تفاهم نامه، بازدیدهای نظارتی از معادن استان؛  بررسی و تطبیق اطلاعات موجود در پرونده‌های معدنی؛  جمع‌آوری، اصلاح و تکمیل اطلاعات فنی، بهره‌برداری، ایمنی، ذخیره، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و وضعیت فعالیت معادن ثبت و ارائه اطلاعات به‌روز شده در قالب‌های مورد تأیید کارفرما. همکاری در برگزاری و پیگیری جلسات کارگروه تعامل فعالیتهای معدنی با منابع طبیعی و تهیه پیشنویس صورتجلسات مربوطه.

وی افزود: همکاری در برگزاری جلسات مرتبط با اجرای حکم یک درصد فروش مواد معدنی موضوع قانون برنامه هفتم توسعه و تهیه مستندات کارشناسی، همکاری در پیگیری و برگزاری جلسات کارگروه ماده 24 مکرر قانون معادن و تهیه پیشنویس مکاتبات و صورتجلسات از دیگر مواد تفاهم‌نامه یادشده است.

لشگری ادامه داد: همکاری در برگزاری جلسات احیاء و فعالسازی معادن غیرفعال با دعوت از مدیر طرح احیاء و فعالسازی معادن کوچک مقیاس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) و سایر مواردی که مورد توافق طرفین باشد و صورتجلسات آن با توافق طرفین پیوست این تفاهمنامه شوند.

تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین نیز در این باره افزود: سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین طبق این تفاهم متعهد می‌شود، نسبت به اعزام کارشناسان واجد صلاحیت جهت بازدید نظارتی معادن اقدام کند.

وی افزود: همچنین نظام مهندسی معادن قزوین تعهد می‌کند اطلاعات معادن را از طریق مراجعه به پرونده‌ها، مستندات و بازدیدهای میدانی بررسی و به‌روزرسانی کند و گزارش‌های کارشناسی و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در قالب‌های تعیین‌شده را توسط کارفرما ارائه کند.

رئیس نظام مهندسی معادن استان ادامه داد: رعایت اصول محرمانگی اطلاعات و اسناد، اجرای پروژه های مورد توافق طبق زمان‌بندی مورد توافق در صورت نیاز و ارائه گزارش پیشرفت با کارفرما دیگر مواد این تفاهم‌نامه هستند.

نبئی یادآور شد: مدت اجرای این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء به مدت یک سال شمسی تعیین می‌گردد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

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