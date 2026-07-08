به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری صبح امروز در حاشیه امضای تفاهم‌نامه یادشده از آغاز به‌روزرسانی اطلاعات معادن استان قزوین با همکاری نظام مهندسی معدن استان خبر داد و گفت: در راستای ایجاد بانک اطلاعاتی دقیق و به‌روز از معادن استان، تسهیل فرآیند تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری بخش معدن، ارتقای نظارت و پایش فعالیت‌های معدنی، شناسایی وضعیت فعال، غیرفعال و نیمه‌فعال معادن و بهبود کیفیت اطلاعات موجود در سامانه‌ها و پرونده‌های معدنی و تسهیل امور و تکریم ارباب رجوع و متقاصیان بخش معدن استان، تفاهم نامه همکاری در اجرای طرح به‌روزرسانی اطلاعات معادن استان مابین اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان قزوین با سازمان نظام مهندسی معدن استان منعقد شد.

دبیر شورای معادن استان گفت، طبق این تفاهم نامه، بازدیدهای نظارتی از معادن استان؛ بررسی و تطبیق اطلاعات موجود در پرونده‌های معدنی؛ جمع‌آوری، اصلاح و تکمیل اطلاعات فنی، بهره‌برداری، ایمنی، ذخیره، ماشین‌آلات، نیروی انسانی و وضعیت فعالیت معادن ثبت و ارائه اطلاعات به‌روز شده در قالب‌های مورد تأیید کارفرما. همکاری در برگزاری و پیگیری جلسات کارگروه تعامل فعالیتهای معدنی با منابع طبیعی و تهیه پیشنویس صورتجلسات مربوطه.

وی افزود: همکاری در برگزاری جلسات مرتبط با اجرای حکم یک درصد فروش مواد معدنی موضوع قانون برنامه هفتم توسعه و تهیه مستندات کارشناسی، همکاری در پیگیری و برگزاری جلسات کارگروه ماده 24 مکرر قانون معادن و تهیه پیشنویس مکاتبات و صورتجلسات از دیگر مواد تفاهم‌نامه یادشده است.

لشگری ادامه داد: همکاری در برگزاری جلسات احیاء و فعالسازی معادن غیرفعال با دعوت از مدیر طرح احیاء و فعالسازی معادن کوچک مقیاس شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران (ایمپاسکو) و سایر مواردی که مورد توافق طرفین باشد و صورتجلسات آن با توافق طرفین پیوست این تفاهمنامه شوند.

تقی نبئی، رئیس سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین نیز در این باره افزود: سازمان نظام مهندسی معدن استان قزوین طبق این تفاهم متعهد می‌شود، نسبت به اعزام کارشناسان واجد صلاحیت جهت بازدید نظارتی معادن اقدام کند.

وی افزود: همچنین نظام مهندسی معادن قزوین تعهد می‌کند اطلاعات معادن را از طریق مراجعه به پرونده‌ها، مستندات و بازدیدهای میدانی بررسی و به‌روزرسانی کند و گزارش‌های کارشناسی و اطلاعات جمع‌آوری‌شده در قالب‌های تعیین‌شده را توسط کارفرما ارائه کند.

رئیس نظام مهندسی معادن استان ادامه داد: رعایت اصول محرمانگی اطلاعات و اسناد، اجرای پروژه های مورد توافق طبق زمان‌بندی مورد توافق در صورت نیاز و ارائه گزارش پیشرفت با کارفرما دیگر مواد این تفاهم‌نامه هستند.

نبئی یادآور شد: مدت اجرای این تفاهم‌نامه از تاریخ امضاء به مدت یک سال شمسی تعیین می‌گردد و در صورت توافق طرفین قابل تمدید خواهد بود.

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