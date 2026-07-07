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بازدید میدانی مشاور استاندار قزوین از موکبهای آزادراه قزوین–زنجان/تأکید بر رفع فوری نیازهای خدماتی
مشاور استاندار و سرپرست معاونت روابط عمومی استانداری قزوین با حضور در موکبهای مستقر در آزادراه قزوین–زنجان، روند خدمترسانی به زائران اربعین را از نزدیک بررسی کرد و بر تأمین سریع نیازهای این ایستگاههای خدماتی تأکید شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمدحسن ارداقیان، مشاور استاندار و سرپرست معاونت روابط عمومی استانداری قزوین، به همراه اعضای هیاترئیسه شورای هماهنگی روابط عمومیهای استان، از موکبهای مستقر در ضلع شمالی آزادراه قزوین–زنجان بازدید کرد.
در این بازدید میدانی، وضعیت خدماترسانی به زائران اربعین، امکانات موجود و نیازهای موکبها مورد ارزیابی قرار گرفت و مسئولان حاضر با بررسی مسائل و کمبودهای موجود، درباره تأمین اقلام و تجهیزات مورد نیاز و رفع موانع خدمترسانی هماهنگیهای لازم را انجام دادند.
بر اساس این گزارش، با توجه به افزایش تردد زائران از محورهای مواصلاتی استان قزوین، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و تقویت پشتیبانی از موکبها تأکید شد تا خدماترسانی به زائران با کیفیت و سرعت بیشتری ادامه یابد.
همچنین در جریان این بازدید، مسئولان موکبها گزارشی از روند ارائه خدمات به زائران و مسافران عبوری از استان قزوین ارائه کردند و مهمترین نیازهای پشتیبانی برای تداوم خدمترسانی را تشریح کردند.