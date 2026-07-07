به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، ناصر ظاهری عصر امروز در نشست امضای تفاهم‌نامه با دانشگاه علوم‌پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین گفت: هدف از امضای این تفاهم‌نامه همکاری با معاونت امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بهبود شاخص‌های سلامت و ارتقای کیفیت زندگی خانواده‌های تحت حمایت کمیته‌امداد است.

وی اضافه کرد: این تفاهم‌نامه بستری برای هم‌افزایی ظرفیت‌های درمانی و بهداشتی جهت خدمت‌رسانی عادلانه به نیازمندان استان خواهد بود.

مدیرکل کمیته امداد استان قزوین تصریح کرد: بسیاری از هزینه‌های جانبی خانواده‌های نیازمند ناشی از بیماری و عدم دسترسی به زیرساخت‌های پیشگیرانه است.

ظاهری ادامه داد: این تفاهم‌نامه با هدف استفاده حداکثری از امکانات دانشگاه علوم پزشکی ، تلاش می‌کند تا سلامت جسمی و روانی مددجویان را به عنوان یکی از ارکان اصلی توانمندسازی، بهبود ببخشد.

وی یادآور شد: از جمله مفاد این تفاهم نامه می توان به «پایش مستمر سلامت مددجویان»، «ارتقای سواد بهداشت خانواده‌ها»، «تسهیل در ارائه خدمات غربالگری» و «هم‌افزایی در تأمین نیازهای دارویی و درمانی بیماران صعب‌العلاج تحت حمایت» است.

سیدحمیدرضا قافله‌باشی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیز در این جلسه با استقبال از این هم‌افزایی، بر آمادگی خانه‌های بهداشت و مراکز جامع سلامت برای ارائه خدمات ویژه به جامعه هدف امداد و همچنین برخوداری مددجویان از خدمات سرپایی درمانگاه‌ها و بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی تأکید کرد.

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