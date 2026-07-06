همزمان با برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید؛
مدیران راه و شهرسازی قزوین از مجتمعهای بینراهی منتهی به تهران بازدید کردند
رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به حقوق شهروندان ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین به همراه جمعی از کارشناسان این ادارهکل، از مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی، جایگاههای عرضه سوخت و مرکز مدیریت و کنترل راههای استان در مسیرهای منتهی به تهران بازدید کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، سیامک پزشکیفر، رئیس اداره ارزیابی عملکرد، بازرسی و پاسخگویی به حقوق شهروندان ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین، به همراه کارشناسان این ادارهکل، با حضور در مسیرهای منتهی به تهران از مجتمعهای خدماتی رفاهی بینراهی، جایگاههای عرضه سوخت و مرکز مدیریت و کنترل راههای استان بازدید کرد.
این بازدید با هدف بررسی روند خدمترسانی به مسافران، ارزیابی میزان آمادگی مجتمعهای بینراهی و جایگاههای سوخت و همچنین بررسی وضعیت راهها و رفع مشکلات احتمالی در محورهای مواصلاتی انجام شد.
در جریان این بازدید، وضعیت خدمات ارائهشده در مجتمعهای بینراهی، نحوه مدیریت ترافیک، پایش مستمر محورهای مواصلاتی و آمادگی عوامل اجرایی برای ارائه خدمات به مسافران مورد ارزیابی قرار گرفت و دستورات لازم برای رفع نواقص و مشکلات احتمالی صادر شد.
ادارهکل راه و شهرسازی استان قزوین با تأکید بر اهمیت تأمین ایمنی سفرها و ارائه خدمات مناسب به شهروندان، بر ضرورت پایش مستمر وضعیت راهها، آمادگی کامل مراکز خدماترسان و رسیدگی سریع به مشکلات احتمالی در مسیرهای منتهی به تهران تأکید کرد.