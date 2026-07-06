توزیع روزانه ۲۰ هزار پرس غذا میان زائران و خادمان مراسم وداع با رهبر شهید

به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ حسین میرزانیا با تسلیت شهادت قائد بزرگ انقلاب اسلامی اظهار کرد: از نخستین ساعات اعلام مأموریت، نیروهای معاونت آماد و پشتیبانی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با تمامی امکانات، تجهیزات و ظرفیت‌های موجود در منطقه ۱۱ تهران مستقر شدند تا در خدمت‌رسانی به زائران و خادمان مراسم وداع و تشییع رهبر شهید مشارکت کنند.

وی افزود: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، در سه روز گذشته روزانه بین ۱۵ تا ۲۰ هزار پرس غذا در وعده‌های صبحانه، ناهار و شام تهیه و میان خادمان، زائران و مردم حاضر در این منطقه توزیع شده است.

مسئول آماد و پشتیبانی سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با اشاره به حضور نیروهای داوطلب در این مأموریت گفت: حدود ۵۰ نفر از خادمان سپاه به‌صورت شبانه‌روزی و با روحیه جهادی در منطقه مستقر هستند و بدون هیچ‌گونه چشمداشت مادی، در بخش‌های مختلف خدمت‌رسانی فعالیت می‌کنند.

میرزانیا با تأکید بر اینکه خدمت به زائران و عزاداران این مراسم برای خادمان سپاه افتخاری بزرگ است، تصریح کرد: تمامی نیروهای حاضر با انگیزه‌ای معنوی و در فضایی سرشار از اخلاص، تلاش می‌کنند بهترین خدمات را به زائران و شرکت‌کنندگان در این مراسم ارائه دهند.

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