به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، امیر جعفرزادگان با حضور در تعدادی از مواکب شهرداری‌های استان، از روند خدمت‌رسانی به شهروندان و هم‌وطنانی که برای شرکت در مراسم وداع و تشییع رهبر شهید عازم تهران هستند، بازدید کرد.

وی در جریان این بازدید با مسئولان شهری و خادمان مواکب گفت‌وگو کرد و از نزدیک در جریان نحوه ارائه خدمات رفاهی، پذیرایی و اسکان موقت زائران قرار گرفت.

مدیرکل دفتر امور شهری و شوراهای استانداری قزوین با تأکید بر ضرورت ارائه خدمات مطلوب به زائران، گفت: حفظ نظم، رعایت کامل ضوابط بهداشتی و افزایش هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی، شهرداری‌ها و نیروهای مردمی از الزامات خدمت‌رسانی در این ایام است.

جعفرزادگان با قدردانی از تلاش‌های شبانه‌روزی خادمان مواکب افزود: همه ظرفیت‌ها و امکانات باید برای میزبانی شایسته از زائران و هم‌وطنانی که در این مراسم حضور می‌یابند، به کار گرفته شود تا آنان با آرامش و رضایتمندی از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

وی همچنین از اقدامات شهرداری‌ها، نیروهای مردمی و عوامل اجرایی در برپایی و پشتیبانی مواکب تقدیر کرد و بر تداوم ارائه خدمات تا پایان مراسم تأکید داشت.

در این بازدید، نحوه خدمات‌رسانی مواکب شهرداری‌های تاکستان، خرمدشت، آبگرم، سگزآباد، دانسفهان و بویین‌زهرا مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین مهدیخانی، مدیرکل مدیریت بحران استان قزوین، نیز در این بازدید حضور داشت.

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