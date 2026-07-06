با هدف خدمت رسانی صورت گرفت؛
تأکید معاون سیاسی استاندار قزوین بر میزبانی شایسته از زائران در محور کوهین
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین در بازدید میدانی از موکبهای خدماتی و پذیرایی بخش کوهین، بر آمادگی کامل دستگاههای اجرایی و بسیج امکانات برای خدمترسانی مطلوب به زائران بدرقه پیکر «آقای شهید ایران» تأکید کرد.
به گزارش ایلنا در قزوین، شهرام احمدپور روز دوشنبه به همراه سردار آتانی، فرمانده سپاه صاحبالامر(عج) استان، از موکبهای پذیرایی و خدماتی مستقر در بخش کوهین بازدید کرد.
وی در جریان این بازدید، ضمن بررسی روند ارائه خدمات به زائران، از تلاشهای جهادی خادمان موکبها قدردانی کرد و گفت: خدمترسانی به زائران و عزاداران نیازمند همافزایی و آمادگی کامل تمامی دستگاههای اجرایی است.
احمدپور با اشاره به جایگاه ویژه کوهین بهعنوان یکی از محورهای مهم مواصلاتی استان، افزود: همه ظرفیتها و امکانات استان باید برای میزبانی شایسته از زائران بدرقه پیکر «آقای شهید ایران» به کار گرفته شود تا خدماتی درخور شأن و منزلت آنان ارائه شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار قزوین همچنین بر تداوم هماهنگی میان دستگاههای اجرایی، نیروهای امدادی و نهادهای مردمی برای تسهیل تردد و ارتقای کیفیت خدماترسانی به زائران تأکید کرد.