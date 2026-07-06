به گزارش ایلنا در قزوین، سرهنگ ابوالفضل طاهرخانی در حاشیه بازدید از موکب شهدای انتظامی فراجا استان و موکب سپاه استان در اتوبان قزوین-رشت اظهار کرد: حضور گسترده و باشکوه مردم در مراسم تشییع رهبر شهید، بار دیگر انسجام، بصیرت و پایبندی ملت ایران به آرمان‌های انقلاب اسلامی و جایگاه ولایت را به نمایش گذاشت.

وی افزود: مردم تنها با حضور در مراسم، ارادت خود را نشان ندادند، بلکه با برپایی موکب‌های متعدد و خدمت‌رسانی به زائران و عزاداران، جلوه‌ای دیگر از عشق و دلدادگی خود به ارزش‌های اسلامی و انقلابی را به تصویر کشیدند.

جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین با قدردانی از مشارکت مردم استان در برگزاری این مراسم، تصریح کرد: مهمان‌نوازی، همدلی و روحیه خدمت‌رسانی مردم قزوین در این ایام مثال‌زدنی بود و اقشار مختلف مردم با تمام توان برای خدمت به شرکت‌کنندگان در مراسم پای کار آمدند.

طاهرخانی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شخصیت رهبر شهید، گفت: ایشان و خانواده‌شان با ایثار و ازخودگذشتگی، جان خود را در مسیر اسلام، ملت و امت اسلامی فدا کردند و نامشان به‌عنوان نماد ایثار و مقاومت در تاریخ ماندگار خواهد شد.

وی همچنین با اشاره به نقش دشمنان در به شهادت رساندن رهبر شهید، اظهار داشت: دشمنان تصور می‌کردند با این اقدام می‌توانند مسیر انقلاب و جبهه مقاومت را متوقف کنند، اما این حادثه نه‌تنها موجب تضعیف جریان مقاومت نشد، بلکه به افزایش انسجام ملی و تقویت روحیه ایستادگی در میان ملت ایران و آزادی‌خواهان جهان انجامید.

جانشین فرمانده سپاه صاحب‌الامر(عج) استان قزوین در پایان تأکید کرد: ملت ایران این جنایت را هرگز فراموش نخواهد کرد و با حفظ وحدت و پایبندی به آرمان‌های انقلاب اسلامی، راه شهدا و رهبر شهید را با عزمی راسخ ادامه خواهد داد.

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