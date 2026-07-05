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اعزام بیش از 53 هزار قزوینی به مراسم تشییع رهبر شهید

اعزام بیش از 53 هزار قزوینی به مراسم تشییع رهبر شهید
کد خبر : 1809013
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فرمانده سپاه صاحب‌الأمر(عج) استان قزوین از اعزام بیش از 53 هزار قزوینی به مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد.

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در سومین اطلاعیه ستاد برگزاری مراسمات ویژه وداع و تشییع رهبر شهید در استان قزوین، از اعزام 32 هزار و 314 نفر از مردم این استان در دومین روز مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: این حضور گسترده با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای شخصی رقم خورد و جلوه‌ای از دلدادگی مردم قزوین به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه برای تسهیل حضور مردم، تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل استان به کار گرفته شد، افزود: در این اعزام‌ها، 230 دستگاه اتوبوس، 84 دستگاه مینی‌بوس، چهار هزار و 600 دستگاه خودروی شخصی و همچنین ظرفیت ریلی مورد استفاده قرار گرفت تا مشتاقان حضور در این مراسم بتوانند در فضایی منظم و برنامه‌ریزی‌شده راهی محل برگزاری شوند.

سخنگوی ستاد برگزاری مراسمات ویژه وداع و تشییع رهبر شهید در استان قزوین ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده، 9 هزار و 931 نفر با 230 دستگاه اتوبوس، یک‌هزار و 603 نفر با 84 دستگاه مینی‌بوس، 20 هزار و 30 نفر با چهار هزار و 600 دستگاه خودروی شخصی و 750 نفر نیز از طریق قطار به مراسم اعزام شدند که مجموع اعزام‌های روز دوم به 32 هزار و 314 نفر رسید.

سردار رفیعی آتانی با قدردانی از مشارکت گسترده مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و نیروهای مردمی در ساماندهی این اعزام‌ها، اظهار داشت: حضور کم‌نظیر مردم استان قزوین در این مراسم، بار دیگر عمق پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و وفاداری به مسیر شهدا را به نمایش گذاشت.

وی تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای اعزام منظم زائران با همکاری مجموعه‌های مختلف انجام شد و خوشبختانه روند اعزام‌ها با نظم و برنامه‌ریزی مطلوب صورت گرفت تا مردم بتوانند با آرامش در این مراسم تاریخی و معنوی حضور پیدا کنند.

سردار رفیعی آتانی با اشاره به مجموع اعزام‌های انجام‌شده در دو روز برگزاری مراسم نیز خاطرنشان کرد: در روز نخست 21 هزار و 63 نفر و در روز دوم 32 هزار و 314 نفر از مردم استان قزوین به محل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اعزام شدند که در مجموع، طی این دو روز، 53 هزار و 377 نفر از استان قزوین در این مراسم حضور یافته‌اند، آماری که نشان‌دهنده استقبال گسترده و حضور پرشور مردم استان در این رویداد بزرگ و تاریخی است.

وی در پایان با اشاره به فراهم شدن شرایط برای افزایش اعزام‌ها، گفت: با برداشته شدن محدودیت‌های پیشین، از ساعت 22 امشب اعزام زائران از محل گلزار شهدای قزوین، مهدیه قزوین و حوزه‌های مقاومت بسیج با تمام ظرفیت و توان ادامه خواهد داشت تا علاقه‌مندان بتوانند در مراسم تشییع امام شهید حضور یابند.

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