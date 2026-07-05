اعزام بیش از 53 هزار قزوینی به مراسم تشییع رهبر شهید

به گزارش ایلنا از قزوین، سردار رستمعلی رفیعی آتانی در سومین اطلاعیه ستاد برگزاری مراسمات ویژه وداع و تشییع رهبر شهید در استان قزوین، از اعزام 32 هزار و 314 نفر از مردم این استان در دومین روز مراسم تشییع رهبر شهید خبر داد و گفت: این حضور گسترده با استفاده از ظرفیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی و خودروهای شخصی رقم خورد و جلوه‌ای از دلدادگی مردم قزوین به آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی با بیان اینکه برای تسهیل حضور مردم، تمامی ظرفیت‌های حمل‌ونقل استان به کار گرفته شد، افزود: در این اعزام‌ها، 230 دستگاه اتوبوس، 84 دستگاه مینی‌بوس، چهار هزار و 600 دستگاه خودروی شخصی و همچنین ظرفیت ریلی مورد استفاده قرار گرفت تا مشتاقان حضور در این مراسم بتوانند در فضایی منظم و برنامه‌ریزی‌شده راهی محل برگزاری شوند.

سخنگوی ستاد برگزاری مراسمات ویژه وداع و تشییع رهبر شهید در استان قزوین ادامه داد: بر اساس آمار ثبت‌شده، 9 هزار و 931 نفر با 230 دستگاه اتوبوس، یک‌هزار و 603 نفر با 84 دستگاه مینی‌بوس، 20 هزار و 30 نفر با چهار هزار و 600 دستگاه خودروی شخصی و 750 نفر نیز از طریق قطار به مراسم اعزام شدند که مجموع اعزام‌های روز دوم به 32 هزار و 314 نفر رسید.

سردار رفیعی آتانی با قدردانی از مشارکت گسترده مردم و تلاش دستگاه‌های اجرایی، خدماتی و نیروهای مردمی در ساماندهی این اعزام‌ها، اظهار داشت: حضور کم‌نظیر مردم استان قزوین در این مراسم، بار دیگر عمق پیوند ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی، فرهنگ ایثار و شهادت و وفاداری به مسیر شهدا را به نمایش گذاشت.

وی تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای اعزام منظم زائران با همکاری مجموعه‌های مختلف انجام شد و خوشبختانه روند اعزام‌ها با نظم و برنامه‌ریزی مطلوب صورت گرفت تا مردم بتوانند با آرامش در این مراسم تاریخی و معنوی حضور پیدا کنند.

سردار رفیعی آتانی با اشاره به مجموع اعزام‌های انجام‌شده در دو روز برگزاری مراسم نیز خاطرنشان کرد: در روز نخست 21 هزار و 63 نفر و در روز دوم 32 هزار و 314 نفر از مردم استان قزوین به محل برگزاری مراسم تشییع رهبر شهید اعزام شدند که در مجموع، طی این دو روز، 53 هزار و 377 نفر از استان قزوین در این مراسم حضور یافته‌اند، آماری که نشان‌دهنده استقبال گسترده و حضور پرشور مردم استان در این رویداد بزرگ و تاریخی است.

وی در پایان با اشاره به فراهم شدن شرایط برای افزایش اعزام‌ها، گفت: با برداشته شدن محدودیت‌های پیشین، از ساعت 22 امشب اعزام زائران از محل گلزار شهدای قزوین، مهدیه قزوین و حوزه‌های مقاومت بسیج با تمام ظرفیت و توان ادامه خواهد داشت تا علاقه‌مندان بتوانند در مراسم تشییع امام شهید حضور یابند.

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