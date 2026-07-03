امامجمعه قزوین:
مدیریت تنگه هرمز، حقوق هستهای و بازگشت اموال بلوکهشده از جمله خطوط قرمز مذاکرات است
امامجمعه قزوین گفت: در نظام ولایی، دیدگاه رهبری پس از مشورت با کارشناسان برای همه لازمالاجراست و مدیریت تنگه هرمز، حقوق هستهای و بازگشت اموال بلوکهشده از جمله خطوط قرمز مذاکرات است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیتالله حسین مظفری عصر امروز در خطبههای نماز جمعه این هفته به تشریح جنایتهای آمریکا علیه ملت ایران و تشریح بیانیه جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری پرداخت.
امام جمعه قزوین با اشاره به تاریخچه جنایتهای آمریکا علیه ایران تصریح کرد: از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ و تاسیس ساواک تا طرح کاپیتولاسیون، تبعید امام خمینی (ره)، کشتار ۱۷ شهریور و پس از انقلاب، طراحی چندین کودتا، تحریمهای ظالمانه، حمایت از صدام در جنگ تحمیلی و استفاده از سلاحهای شیمیایی، سرنگون کردن هواپیمای مسافربری، ترور شهید سلیمانی و نهایتاً شهادت رئیسجمهور شهید، همگی نشان از عمق دشمنی آمریکا با ایران دارد.
آیتالله مظفری با تأکید بر اینکه آمریکا مدعی دروغین حقوق بشر است، افزود: آمریکا در طول ۲۵۰ سال حیات خود حدود ۲۰۰ جنگ راهاندازی کرده و میلیونها نفر از جمله سرخپوستان را به قتل رسانده است. سالانه بیش از هزار نفر از مردم آمریکا توسط پلیس این کشور کشته میشوند که نمونه بارز آن قتل سیاهپوستی با فشار بر گردن بود.
وی در ادامه به بیانیه اخیر جمعی از اعضای مجلس خبرگان رهبری اشاره کرد و گفت: این بیانیه با امضای قریب به اتفاق اعضای خبرگان، ضمن تأکید بر لزوم درسآموزی از مذاکرات خسارتبار گذشته و رعایت خطوط قرمز ترسیم شده توسط رهبری، بر وجوب شرعی خونخواهی شهید سلیمانی و شهدای جنگ تحمیلی سوم تأکید دارد.
امام جمعه قزوین در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اینکه ترامپ و نتانیاهو مهدورالدم هستند، تصریح کرد: انتقام خون شهید سلیمانی، صرفاً ریخته شدن خون ناپاک آنان نیست، بلکه فتح قدس توسط جبهه مقاومت و نابودی رژیم صهیونیستی و خروج آمریکا از منطقه، انتقام واقعی خواهد بود.
آیتالله مظفری با تأکید بر اینکه حکم ولیفقیه فصلالخطاب است، اظهار داشت: در نظام ولایی، دیدگاه رهبری پس از مشورت با کارشناسان برای همه لازمالاجراست و هیچکس حق مخالفت با آن را ندارد. همچنین مدیریت تنگه هرمز، حقوق هستهای و بازگشت اموال بلوکهشده از جمله خطوط قرمز مذاکرات است.
نماینده ولیفقیه در قزوین در پایان خاطرنشان کرد: ملت ایران به فرمان رهبری در میدان حضور دارند و هرگاه که لازم باشد، با همان فرمان میدان را ترک خواهند کرد و خبرگان نیز همچون مردم، پشت سر رهبری بوده و منتظر تحقق شروط و وعدهها هستند.