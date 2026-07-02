به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، دومین نشست خبری سردار رستمعلی آتانی، سخنگوی ستاد برگزاری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در استان قزوین، عصر پنجشنبه در سالن اجتماعات دانشگاه علوم پزشکی قزوین برگزار شد.

آتانی در این نشست اظهار کرد: رسانه‌ها علاوه بر انعکاس شکوه حضور مردم، باید در تبیین ابعاد شخصیتی امام شهید و افشای جنایت‌های رژیم صهیونیستی نقش‌آفرینی کنند.

وی افزود: دشمنان انقلاب اسلامی امروز با بهره‌گیری از جنگ رسانه‌ای و عملیات روانی در تلاش برای تضعیف روحیه ملت ایران هستند، اما رسالت رسانه‌ها تقویت انسجام ملی، امیدآفرینی و تبیین واقعیت‌ها برای جامعه است.

سخنگوی ستاد برگزاری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در استان قزوین با اشاره به ضرورت ثبت هنرمندانه این رویداد تاریخی گفت: قاب‌های ماندگار و روایت‌های رسانه‌ای این مراسم، سرمایه‌ای ارزشمند برای نسل‌های آینده خواهد بود.

وی از رسانه‌ها خواست با استفاده از تمامی ظرفیت‌های خود، عظمت این اجتماع را به تصویر کشیده و حضور نخبگان، ورزشکاران، هنرمندان، نویسندگان و سایر اقشار جامعه را برجسته کنند.

آتانی با اشاره به جایگاه مردم قزوین در نگاه رهبر معظم انقلاب اظهار کرد: رهبر انقلاب همواره از شخصیت‌های برجسته این استان همچون شهید عباس بابایی و مرحوم سیدعلی‌اکبر ابوترابی با تعابیر ارزشمند یاد کرده‌اند و مردم قزوین باید در تجلیل از امام شهید حضوری درخور شأن این دیار داشته باشند.

وی با تشریح آخرین اقدامات ستاد برگزاری مراسم گفت: سهمیه اولیه استان قزوین برای اعزام ۵۰ هزار نفر تعیین شده بود، اما تاکنون بیش از ۵۳ هزار نفر برای حضور در این مراسم ثبت‌نام کرده‌اند.

سخنگوی ستاد افزود: با توجه به محدودیت ناوگان حمل‌ونقل عمومی، از مردم درخواست می‌شود در صورت امکان با خودروهای شخصی در مراسم حضور یابند.

وی ادامه داد: برای اسکان زائران استان قزوین در منطقه ۱۱ شهرداری تهران تمهیدات لازم پیش‌بینی شده و در مرحله نخست ظرفیت اسکان بین ۱۰ تا ۲۰ هزار نفر فراهم شده است.

آتانی از فعالیت شبانه‌روزی قرارگاه مرکزی مراسم خبر داد و گفت: تاکنون ۶۸ موکب ثبت شده و ۱۲۰ موکب نیز برای خدمت‌رسانی اعلام آمادگی کرده‌اند که هشت موکب توسط شهرک‌های صنعتی برپا خواهد شد. همچنین تعدادی موکب مردمی نیز به صورت خودجوش در شهرهای قم و مشهد مستقر خواهند شد.

وی افزود: برای جاماندگان مراسم نیز برنامه‌های ویژه‌ای در استان پیش‌بینی شده که شامل راهپیمایی از میدان میرعماد تا گلزار شهدای قزوین و برگزاری پنج شب برنامه فرهنگی و مذهبی در شهرها و روستاهای استان خواهد بود.

سخنگوی ستاد برگزاری مراسم بدرقه پیکر رهبر شهید انقلاب در استان قزوین تصریح کرد: ثبت‌نام اعزام‌ها از طریق پایگاه‌ها و نواحی بسیج انجام می‌شود و دو مرکز در مهدیه و گلزار شهدا نیز برای ثبت‌نام اتوبوس‌ها در نظر گرفته شده است.

وی با اشاره به تمهیدات ترافیکی و انتظامی خاطرنشان کرد: برای ورود زائران به تهران ۱۴ مسیر پیش‌بینی شده و کاروان‌های استان قزوین از مسیر مشخصی وارد محل اسکان خواهند شد.

آتانی درباره تأمین امنیت مراسم نیز گفت: امنیت زائران از زمان خروج از قزوین تا پایان مراسم بر عهده سپاه پاسداران است و تمامی مسیرهای مواصلاتی تحت پوشش کامل امنیتی قرار دارند.

وی در پایان با قدردانی از همکاری دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و رسانه‌ها اظهار کرد: همه مدیران استان پای کار هستند و کمیته‌های اسکان، امداد و نجات و اطلاع‌رسانی به صورت مستمر در حال فعالیت و خدمت‌رسانی هستند.

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