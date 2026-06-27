به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نشست مشترک رئیس پارک علم و فناوری با مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین عصر امروز با محوریت پرداخت سهم عوارض ارزش‌افزوده به پارک‌ و توسعه همکاری‌های دوجانبه برگزار شد.

در این دیدار، سید محمود موسوی صانع مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ضمن تشریح دقیق شرایط، ضوابط و فرآیندهای قانونی تخصیص سهم عوارض ارزش‌افزوده به نهادهای علمی و فناوری، بر رویکرد حمایتی نظام مالیاتی در جهت توسعه اقتصاد دانش‌بنیان تاکید کرد.

وی با ارایه آمار مربوط به پرداختی‌های اخیر اظهار داشت: با پیگیری‌های صورت‌گرفته و در راستای حمایت از زیست‌بوم فناوری استان، بالغ بر ۱۴۵ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به پارک علم و فناوری قزوین اختصاص یافته است.

موسوی خاطرنشان کرد: تخصیص این رقم نشان‌دهنده رشد بی‌سابقه ۶۳۷ درصدی نسبت به دوره‌های گذشته است که انتظار می‌رود این منابع مالی، نقش بسزایی در توسعه زیرساخت‌های فیزیکی و فناورانه و همچنین حمایت همه‌جانبه از شرکت‌های دانش‌بنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان ایفا نماید.

گفتنی است بر اساس تبصره ۷ بند (ب) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده، سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکت‌های فناور مستقر در پارک‌های علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت ۱۰۰ درصد به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساخت‌ها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص می‌یابد.

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