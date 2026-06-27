تخصیص ۱۴.۵ میلیارد تومان عوارض ارزشافزوده به پارک علم و فناوری قزوین
مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین از تخصیص ۱۴.۵ میلیارد تومان جهت توسعه زیست بوم نوآوری استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نشست مشترک رئیس پارک علم و فناوری با مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین عصر امروز با محوریت پرداخت سهم عوارض ارزشافزوده به پارک و توسعه همکاریهای دوجانبه برگزار شد.
در این دیدار، سید محمود موسوی صانع مدیرکل امور مالیاتی استان قزوین ضمن تشریح دقیق شرایط، ضوابط و فرآیندهای قانونی تخصیص سهم عوارض ارزشافزوده به نهادهای علمی و فناوری، بر رویکرد حمایتی نظام مالیاتی در جهت توسعه اقتصاد دانشبنیان تاکید کرد.
وی با ارایه آمار مربوط به پرداختیهای اخیر اظهار داشت: با پیگیریهای صورتگرفته و در راستای حمایت از زیستبوم فناوری استان، بالغ بر ۱۴۵ میلیارد ریال از محل عوارض مالیات بر ارزش افزوده به پارک علم و فناوری قزوین اختصاص یافته است.
موسوی خاطرنشان کرد: تخصیص این رقم نشاندهنده رشد بیسابقه ۶۳۷ درصدی نسبت به دورههای گذشته است که انتظار میرود این منابع مالی، نقش بسزایی در توسعه زیرساختهای فیزیکی و فناورانه و همچنین حمایت همهجانبه از شرکتهای دانشبنیان مستقر در پارک علم و فناوری استان ایفا نماید.
گفتنی است بر اساس تبصره ۷ بند (ب) ماده (۳۹) مالیات بر ارزش افزوده، سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانهداری کل کشور، به صورت ۱۰۰ درصد به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارایه خدمات شهری اختصاص مییابد.