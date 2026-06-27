شورا و شهرداری قزوین آماده میزبانی از زائران و دلدادگان رهبر شهید انقلاب میشود
در آستانه برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، جلسه کمیسیون فرهنگی شورا با هدف هم افزایی و هماهنگی جهت میزبانی شایسته شهر قزوین از زائران و عاشقان رهبر شهید انقلاب برگزار شد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه کمیسیون فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شورا به ریاست مهری السادات تقوی صبح امروز و با حضور اعضا و میزانی مدیر عامل سازمان زیباسازی و با هدف بررسی برنامه های مدیریت شهری پیرامون میزبانی از زائران و مسافران و عاشقان رهبر شهید انقلاب در تالار مردم این نهاد برگزار شد.
براساس این گزارش، رییس و اعضای کمیسیون در سخنانی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از همه توان مدیریت شهری، برنامهریزی دقیق و منسجمی برای میزبانی باشکوه از زائران و عزادارانی که جهت شرکت در مراسم وداع و تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب از قزوین و استانهای هم جوار به تهران عزیمت میکنند، در دستور کار قرار دادند.
این نشست که با دستور کار ویژه بررسی آمادگی شهر قزوین برای میزبانی از زائران و عزادارانی برگزار گردید که خود را برای وداع و بدرقه پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب، به تهران میرسانند، اعضای شورا بر لزوم بهرهگیری از تمامی ظرفیتهای مدیریت شهری برای برگزاری باشکوه این رویداد بزرگ تأکید کردند.
رییس و اعضای کمیسیون فرهنگی با اشاره به جایگاه تاریخی این ایام و فضای معنوی حاکم بر جامعه، تصریح کردند که شهر قزوین بهعنوان دارالمؤمنین و یکی از استانهای پیشگام در ارادت به اهل بیت (ع) و آرمانهای انقلاب، همواره در برهههای حساس تاریخی پیشگام بوده است پس باید برنامهریزی دقیق، منسجم و استفاده از تمامی ظرفیتهای نرمافزاری و سختافزاری شهرداری برای تکریم زائران عبوری صورت گیرد.
هر کدام از اعضای شورا در سخنانی بر لزوم ساماندهی فضای شهری برای استقبال از زائران عبوری در معابر ورودی و خروجی شهر، مدیریت تردد خودروهای حامل زائران و روانسازی مسیرهای منتهی به تهران،نصب المانها و بنرهای مناسبتی با محوریت گرامیداشت مقام رهبر شهید انقلاب ،تأمین امکانات رفاهی اولیه شامل ایستگاههای صلواتی، سرویسهای بهداشتی و راهنمای مسیر برای گروههای عزادار در نقاط کلیدی شهر و اطلاع رسانی از طریق صدا و سیما و رسانه ها به شهروندان تأکید داشتند.
همچنین میزانی، مدیر عامل سازمان زیباسازی نیز از آمادهسازی بستههای بصری و فضاسازی محیطی در سطح شهر در این ایام و استقبال از زائران و عاشقان رهبر شهید خبر داد و افزود: با توجه به تردد زائران از محورهای مواصلاتی و عبور از شهر قزوین، طرحهای ویژهای برای اکران پیامهای تسلیت و فضاسازی شهری در معابر اصلی و ورودیهای شهر اجرا خواهد شد تا فضای شهر متناسب با این ایام غمبار، باشد.
گفتنی است، لایحه شهرداری پیرامون هزینه های برگزاری مراسمات وداع و تشییع رهبر شهید انقلاب در این جلسه تشریح شد و مورد تایید کمیسیون قرار گرفت.