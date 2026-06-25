خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قزوین یکپارچه در سوگ عاشورا؛

نماز ظهر عاشورا به امامت نماینده ولی‌فقیه در قزوین اقامه شد

نماز ظهر عاشورا به امامت نماینده ولی‌فقیه در قزوین اقامه شد
کد خبر : 1804273
لینک کوتاه کپی شد.

همزمان با برگزاری آئین عزاداری ماه محرم، نماز ظهر عاشورا با حضور سوگواران حسینی به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین حسین مظفری نماینده ولی‌فقیه در استان در قزوین اقامه شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، همزمان با ظهر عاشورا دسته های عزاداری با برگزاری مراسم سینه زنی، زنجیر زنی ونوحه خوانی در دسته‌های مذهبی پس از حرکت در خیابان‌های شهر و عزاداری در تکایا و مساجد و حسینیه‌ها در خیابان شهدا تجمع کردند و نماز ظهر را به جماعت اقامه کردند.

در قزوین آیین نماز ظهر عاشورا به امامت به امامت حجت‌الاسلام و المسلمین حسین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه قزوین برگزار شد.

در این مراسم عزاداران حسینی با الگو گرفتن از سنت کربلا نماز را در اول وقت اقامه کردند.

امام جمعه قزوین پس از اقامه نماز ضمن عرض تسلیت به عزاداران تاکید کرد اظهار داشت: محرم ماه پیروزی خون بر شمشیر است و این نظام با حضور بصیرانه مردم و الگو گرفتن ازیاران امام حسین (ع) پیروزی دیگری را بر دشمنان رقم خواهد زد.

سوگواران بعد از اقامه نماز ظهر عاشورا، در دسته‌های عزاداری به سمت امامزاده حسین (ع) به حرکت درآمدند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی