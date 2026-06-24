به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، آیت‌الله حسین مظفری عصر امروز در دیدار با جمعی از فارغ‌التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی-درمانی قزوین گفت: دشمن هدف خود را از این جنگ ساقط کردن نظام و تجزیه ایران اعلام کرده بود و به هیچ‌یک از این اهداف نرسید.

وی اضافه کرد: بنابراین قطعاً ملت ایران پیروز این میدان است. اظهارات دروغ رئیس‌جمهور آمریکا برای گرفتن این حس پیروزی از مردم است. البته برخی صحبت‌های مسئولان داخلی نیز شایسته‌تر است که با دقت بیشتری مطرح شود تا موجب سرخوردگی نشود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با استناد به فرمایشات امام شهید، بر ضرورت جمع میان «آرمان‌گرایی» و «واقع‌بینی» تأکید کرد و گفت: اگر ملتی آرمان‌گرایی را از دست بدهد، دچار سکون و توقف می‌شود، اما اگر واقع‌بینی را کنار بگذارد، به توهم و سرخوردگی دچار خواهد شد. جوانان معمولاً آرمان‌گرایی قوی‌تری دارند و مسئولان واقع‌بینی بیشتر، و ترکیب این دو است که می‌تواند یک ملت را به پیش ببرد.

مظفری در پاسخ به چرایی سفر تیم مذاکره‌کننده با وجود نقدها، بر اصل «اعتماد به مسئولان» که از سوی رهبر انقلاب بارها تأکید شده، اشاره کرد و افزود: واقعیت‌هایی وجود دارد که مسئولان از آن مطلع‌اند اما نمی‌توانند به‌طور علنی بیان کنند، زیرا دشمن از آن سوءاستفاده خواهد کرد.

وی تصریح کرد: اگر رئیس جمهور آمریکا می‌گوید ذخایرش تا چهار هفته بیشتر نبود، مسئولان ما هم از مشکلات داخلی خود آگاهند. اما مثلاً اگر رئیس‌جمهور ما بگوید ما نیز فقط تا دو هفته دیگر توان ادامه داشتیم، دشمن از این سخن برای فشار حداکثری استفاده می‌کند.

نماینده استان در مجلس خبرگان رهبری با اشاره به اینکه دولت کنونی و نیروهای مسلح همکاری خوبی در پشتیبانی از جنگ داشته‌اند، ادامه داد: اگر همراهی دولت نبود، نیروهای مسلح نمی‌توانستند به این سرعت خود را بازیابی کنند.

مظفری افزود: در حالی که کشور درگیر جنگی تمام‌عیار بود، بازار، آب، برق، گاز و بنزین مردم تأمین بود که این حاصل تلاش شبانه‌روزی دولت است. لذا باید با اعتماد به تصمیم‌گیران، پذیرفت که همه ابعاد برای ما روشن نیست.

وی با اشاره به موضع حزب‌الله لبنان تصریح کرد: دبیرکل حزب‌الله بارها شفاهی و کتبی از ایران برای حفظ موضعش در قبال لبنان تشکر کرده و این نشان می‌دهد که ایران کوتاه نیامده است.

امام جمعه شهر قزوین در خصوص ابهام‌های ناشی از برخی سخنان مبنی بر تضعیف «حس پیروزی»، این مسئله را در چارچوب «جنگ روانی و شناختی» تحلیل کرد و گفت: دشمن هدف خود را از این جنگ، ساقط کردن نظام و تجزیه ایران اعلام کرده بود و به هیچ‌یک از این اهداف نرسید.

مظفری ادامه داد: بنابراین قطعاً ملت ایران پیروز این میدان است. اظهارات دروغ رئیس‌جمهور آمریکا برای گرفتن این حس پیروزی از مردم است. البته برخی صحبت‌های مسئولان داخلی نیز شایسته‌تر است که با دقت بیشتری مطرح شود تا موجب سرخوردگی نشود.

وی ملاک اصلی تشخیص در میان گفته‌های متناقض را «فرمایشات رهبری» دانست و عنوان کرد: پیام‌ها و سخنان اخیر معظم‌له را چندین بار بخوانید و تحلیل کنید. برخی ممکن است جلوتر یا عقب‌تر حرکت کنند، اما با تمرکز بر پیام های رهبر معظم انقلاب، راه از بیراهه تشخیص داده می‌شود.

نماینده ولی فقیه در استان قزوین با تأکید بر اینکه «مطالبه‌گری در هر شکلی مؤثر است، حتی اگر تأثیر آن بلافاصله محسوس نباشد»، حضور در میدان، دست‌نوشته‌ها و بیانیه‌های صنفی و دانشجویی را از مصادیق این تأثیرگذاری خواند و گفت: از هر روشی که خلاف قانون باشد و امکان سوءاستفاده دشمن را فراهم کند، باید پرهیز شود.

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