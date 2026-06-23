به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، غلامرضا گل‌محمدی صبح امروز در نشست با استاندار قزوین با اشاره به نقش مراکز تحقیقاتی در توسعه بخش کشاورزی گفت: هدف اصلی تحقیقات کشاورزی، افزایش بهره‌وری، ارتقای درآمد کشاورزان و تولید محصولات سالم و باکیفیت است و باید نتایج تحقیقات به صورت عملیاتی در اختیار کشاورزان قرار گیرد.

وی افزود: توسعه دانش و انتقال یافته‌های علمی به مزارع و واحدهای تولیدی از مهم‌ترین راهبردهای وزارت جهاد کشاورزی است و در همین راستا مراکز تحقیقات استان‌ها موظف شده‌اند بخش قابل توجهی از فعالیت‌های خود را به حل مسائل و نیازهای واقعی هر استان اختصاص دهند.

معاون ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به ظرفیت‌های ویژه استان قزوین گفت: قزوین در حوزه‌های مختلف کشاورزی از جمله دشت حاصلخیز قزوین، تولید محصولات زراعی و باغی، دامپروری و تولید گوشت از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند به عنوان یکی از استان‌های پیشرو در اجرای الگوهای نوین کشاورزی مطرح باشد.

گل‌محمدی تصریح کرد: در سازمان تات برنامه‌ریزی شده است تا بیش از ۵۰ درصد پروژه‌های تحقیقاتی مراکز استانی به صورت مسئله‌محور و متناسب با نیازهای هر منطقه تعریف و اجرا شود تا نتایج آن به طور مستقیم در افزایش تولید و بهره‌وری اثرگذار باشد.

وی همچنین بر ضرورت ایجاد و تقویت مراکز پایش و ارزیابی در بخش کشاورزی تاکید کرد و گفت: بهره‌گیری از فناوری‌های نوین، توسعه دانش فنی و انتقال دستاوردهای علمی به کشاورزان می‌تواند نقش مهمی در پایداری تولید و مدیریت بهینه منابع داشته باشد.

معاون ترویج و آموزش کشاورزی وزارت جهاد کشاورزی با اشاره به موفقیت‌های کشور در حوزه تولید بذر و مدیریت آفات ادامه داد: بخش عمده تولید و نظارت بر بذر توسط سازمان تات انجام می‌شود و دستاوردهای ارزشمندی در زمینه اصلاح ارقام، توسعه ارقام مقاوم و کاهش مصرف سموم به دست آمده است که باید بیش از پیش در اختیار بهره‌برداران قرار گیرد.

در این نشست، استاندار قزوین نیز بر اهمیت حمایت از بخش کشاورزی، توسعه تحقیقات کاربردی و بهره‌گیری از ظرفیت مراکز علمی و تحقیقاتی برای حل چالش‌های این بخش تاکید کرد و خواستار تقویت همکاری‌های مشترک میان دستگاه‌های اجرایی و مراکز تحقیقاتی شد.

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