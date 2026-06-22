تولید بیش از 1.2 میلیون قطعه در 45 واحد مرغداری تاکستان
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان از تحقق 111 درصدی برنامه جوجهریزی خردادماه در
به گزارش ایلنا از قزوین، اسماعیل طاهرخانی در این ارتباط گفت: سهم تعهدی ماهانه شهرستان تاکستان برای جوجهریزی یک میلیون و 100 هزار قطعه تعیین شده بود که با تلاش و مشارکت مرغداران و تولیدکنندگان، این هدف با موفقیت محقق و حتی فراتر از برنامه پیشبینیشده اجرا شد.
وی افزود: نظارت مستمر بر تمامی مراحل تولید و عرضه، به همراه تأمین مناسب نهادههای دامی، نقش مهمی در افزایش انگیزه مرغداران گوشتی برای جوجهریزی داشته و این موضوع چشمانداز مثبتی برای تداوم تولید در ماههای آینده ایجاد کرده است.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان با اشاره به وضعیت بازار مرغ تصریح کرد: برآوردها نشان میدهد روند قیمت مرغ به سمت تعادل حرکت میکند، اما این موضوع به معنای کاهش قیمت نیست؛ زیرا استمرار تولید مستلزم برخورداری تولیدکنندگان از سودی منطقی و متعادل است و ستاد تنظیم بازار نیز بر این روند نظارت دارد.
طاهرخانی در پایان با اشاره به ظرفیتهای تولیدی شهرستان گفت: تاکستان با برخورداری از 114 واحد مرغداری فعال و ظرفیت 3 میلیون و 547 هزار و 300 قطعه نیمچه گوشتی، در کنار بهرهمندی از تعاونی فعال، مرغداران متخصص و تجهیزات بهروز، رتبه نخست تولید گوشت مرغ استان را در اختیار دارد.