تولید بیش از 1.2 میلیون قطعه در 45 واحد مرغداری تاکستان

به گزارش ایلنا از قزوین، اسماعیل طاهرخانی در این ارتباط گفت: سهم تعهدی ماهانه شهرستان تاکستان برای جوجه‌ریزی یک میلیون و 100 هزار قطعه تعیین شده بود که با تلاش و مشارکت مرغداران و تولیدکنندگان، این هدف با موفقیت محقق و حتی فراتر از برنامه پیش‌بینی‌شده اجرا شد.

وی افزود: نظارت مستمر بر تمامی مراحل تولید و عرضه، به همراه تأمین مناسب نهاده‌های دامی، نقش مهمی در افزایش انگیزه مرغداران گوشتی برای جوجه‌ریزی داشته و این موضوع چشم‌انداز مثبتی برای تداوم تولید در ماه‌های آینده ایجاد کرده است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان تاکستان با اشاره به وضعیت بازار مرغ تصریح کرد: برآوردها نشان می‌دهد روند قیمت مرغ به سمت تعادل حرکت می‌کند، اما این موضوع به معنای کاهش قیمت نیست؛ زیرا استمرار تولید مستلزم برخورداری تولیدکنندگان از سودی منطقی و متعادل است و ستاد تنظیم بازار نیز بر این روند نظارت دارد.

طاهرخانی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی شهرستان گفت: تاکستان با برخورداری از 114 واحد مرغداری فعال و ظرفیت 3 میلیون و 547 هزار و 300 قطعه نیمچه گوشتی، در کنار بهره‌مندی از تعاونی فعال، مرغداران متخصص و تجهیزات به‌روز، رتبه نخست تولید گوشت مرغ استان را در اختیار دارد.

انتهای پیام/