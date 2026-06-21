شناسنامهدار شدن 24 هزار واحد صنفی باغی و زراعی در قزوین
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین از زار واحد صنفی باغی و زراعی در قزوین خبر داد و گفت: تاکنون ۱۱ هزار و ۶۹۰ هکتار از واحدهای صنفی باغی و ۱۳ هزار هکتار از واحدهای صنفی زراعی در سامانه مربوطه شناسنامهدار شدهاند.
به گزارش ایلنا از قزوین، محسن خیرخواه با اعلام این خبر گفت: هویتبخشی به فعالان بخش کشاورزی، ثبت دقیق اطلاعات مکانی اراضی باغی و زراعی، ایجاد نظام رهگیری و ردیابی محصولات و همچنین صدور شناسه برای محصولات کشاورزی از مهمترین اهداف اجرای این طرح در چارچوب بند «الف» ماده ۳۵ و بند «خ» ماده ۷۱ قانون برنامه هفتم توسعه است.
وی با اشاره به تعامل و همکاری مدیریت جهاد کشاورزی شهرستان قزوین و اتاق اصناف کشاورزی شهرستان در اجرای این طرح گفت: از ابتدای راهاندازی سامانه یکتا در سال جاری تاکنون، ۱۷ واحد صنفی دامداری، ۵۲ واحد صنفی زراعی و ۳۳۳ واحد صنفی باغی موفق به دریافت شناسنامه شدهاند.
مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قزوین تأکید کرد: شناسنامهدار شدن واحدهای تولیدی و محصولات کشاورزی، گامی مهم در راستای ساماندهی، افزایش شفافیت، رهگیری تولیدات و توسعه کشاورزی هوشمند در کشور به شمار میرود.