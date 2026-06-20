استاندار قزوین خبر داد:
اختصاص ۳.۲ همت از اعتبارات سفر رئیسجمهور به بخش درمان قزوین
استاندار قزوین با اشاره به اختصاص ۳.۲ همت از اعتبارات سفر رئیسجمهور به بخش درمان، بر ضرورت نوسازی مراکز فرسوده تاکید کرد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، محمد نوذری امروز در مراسم افتتاح اورژانس جدید بیمارستان کوثر با بیان اینکه حوزه بهداشت و درمان یکی از سه اولویت اساسی استان است، از تلاش دولت برای جبران کمبود تختهای بیمارستانی خبر داد.
وی با اشاره به اختصاص ۳.۲ همت از اعتبارات سفر رئیسجمهور به بخش درمان، بر ضرورت نوسازی مراکز فرسوده تاکید کرد و افزود: پروژههای کلانی همچون توسعه بیمارستان شهید رجایی و احداث بیمارستان ۷۰۰ تختخوابی، با هدف ارتقای زیرساختها در حال پیگیری است.
استاندار قزوین با اشاره به موقعیت استراتژیک قزوین بهعنوان شاهراه ارتباطی کشور، تصریح کرد: با توجه به حجم بالای حوادث جادهای و فشار مضاعف بر اورژانسها، افزایش ظرفیت درمانی استان یک نیاز حیاتی است که با همکاری دانشگاه علوم پزشکی و تکمیل طرحهای نیمهتمام، تا پایان سال بخش قابلتوجهی از این کمبودها جبران خواهد شد.
نوذری در مراسم افتتاح بخش جدید اورژانس بیمارستان کوثر، ضمن قدردانی از مشارکت خیرین، بهویژه خانواده خراسانی، بر اهمیت گسترش فرهنگ نیکوکاری در حوزه سلامت تاکید کرد.
وی با بیان اینکه هرجا خیرین وارد میدان شدهاند، پروژهها با سرعت و کیفیت بیشتری پیش رفته است، از فعالان این حوزه خواست تا با اهتمام بیشتر به تکمیل زیرساختهای درمانی، دولت را در ارائه خدمات شایستهتر به مردم یاری دهند.
استاندار قزوین با اشاره به چالشهای جدی استان در حوزه کمبود تختهای بیمارستانی و فرسودگی مراکز درمانی، مشارکت مردمی را بازوی توانمند دولت در کنار اعتبارات تخصیصی دانست.
به گفته نوذری، با همافزایی خیرین و منابع ملی، میتوان روند اجرای پروژههای بزرگ درمانی را سرعت بخشید و بستری مناسب برای ارتقای سلامت عمومی در استان فراهم کرد.