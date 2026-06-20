مدیرکل صمت استان قزوین:
کارخانه نساجی مطهری قزوین احیا میشود
مدیرکل صمت استان قزوین گفت: در حوزه صنایع نساجی از جمله کارخانه مطهری یک تیم سرمایهگذاری اعلام آمادگی کرده است تا این واحد صنعتی را اجاره کند و این گروه آماده دیدار با استاندار قزوین برای تحقق این موضوع و فعالسازی کارخانه نساجی مطهری است.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، کامران لشگری عصر امروز در جلسه ستاد تنظیم بازار استان قزوین گفت: در استان قزوین ۱۶۵۶ باب نانوایی داریم که ۴۷۲ نانوایی معادل ۲۸.۵ درصد دوگانهسوز شده و ۱۰۰ نانواییها تا پایان هفته دوگانهسوز میشوند.
وی منظور از دوگانهسوز شدن را تجهیز این نانواییها به موتور برق و کپسول گاز دانست و افزود: در شهر قزوین از ۶۸۵ باب نانوایی ۲۰۲ باب معادل ۲۹.۵ درصد دوگانهسوز شدند.
دبیر ستاد تنظیم بازار استان قزوین با بیان اینکه میزان نانواییهای دوگانهسوز در شهرستانهای آبیک، آوج و بویینزهرا تغییری نکرده یا تغییر محسوسی نداشته است، گفت: در آبیک آمار ۳۵ باب و در آوج هم ۲۰ باب مانده و در بویینزهرا از ۴۷ باب به ۵۰ باب رسیده است.
لشگری عنوان کرد: در شهرستانهای البرز و تاکستان هم میزان نانواییهای دوگانهسوز به ترتیب از ۴۶ به ۷۸ و ۶۳ به ۸۷ باب افزایش پیدا کرده است.
وی نبود مشتری برای مواد اولیه را تکذیب کرد و گفت: در حال حاضر مواد اولیه صنایع و کارخانجات وجود دارد و مشتری کافی هم برای این مواد اولیه داریم؛ موضوع نبودن مشتری و تقاضا برای محصولات تولیدی است.
مدیرکل صمت استان قزوین تصریح کرد: در حوزه صنایع نساجی از جمله کارخانه مطهری یک تیم سرمایهگذاری اعلام آمادگی کرده است تا این واحد صنعتی را اجاره کند و این گروه آماده دیدار با استاندار قزوین برای تحقق این موضوع و فعالسازی کارخانه نساجی مطهری است.