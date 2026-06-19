امروز برگزار شد؛
آئین سوگواری شیرخوارگان حسینی در قزوین برگزار شد
همایش شیرخوارگان حسینی آئین سوگواری به یاد کودکانی است که در روز عاشورا به شهادت رسیدهاند.
به گزارش خبرنگار ایلنا در قزوین، مراسم شیرخوارگان حسینی، همزمان در ۲۸۵ نقطه استان قزوین برگزار شد که جلوهای از عشق مردم دیار مومنان به کوچکترین شهید کربلا، حضرت علیاصغر(ع)، را به نمایش گذاشت.
مهدیه قزوین هم امروز جمعه حال و هوایی دیگر داشت و مادران قزوینی در حالی که نوزادان و کودکان خردسال خود را با لباسهای سبزرنگ و سربندهای مزین به نام علیاصغر(ع) آراسته بودند، راهی این مکان شدند و در اجتماع معنوی شیرخوارگان حسینی شرکت کردند .
این مراسم همه ساله در نخستین جمعه ماه محرم برگزار میشود و یاد مظلومیت کوچکترین شهید کربلا زنده نگهداشته می شود.
در این مراسم مادران به همراه کودکان شیرخوار خود با لباس، روسری و پیشانیبند به رنگ سبز حضور یافتند و برای حضرت علی اصغر (ع) کودک شیرخوار امام حسین (ع) در کربلا عزاداری کردند.
این مراسم عزاداری در قزوین هم با برگزاری مراسم در ۱۲ نقطه از شهر با حضور گسترده مردم برپا شد.