به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، جلسه شورای آموزش و پرورش شهرستان تاکستان صبح امروز به ریاست میکائیل سلمانی فرماندار شهرستان و با حضور عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، مدیر آموزش و پرورش شهرستان و سایر اعضای شورا برگزار شد.

سلمانی فرماندار تاکستان در این جلسه ضمن تسلیت فرارسیدن ماه محرم به دستاوردهای جنگ رمضان اشاره کرد و اظهار داشت: پیروزی‌های به دست آمده حاصل هم‌افزایی میدان، حضور مردم و دیپلماسی بوده است و این مسیر باید تا دستیابی به پیروزی نهایی با انسجام و وحدت ادامه یابد.

وی شورای آموزش و پرورش را از مهم‌ترین شوراهای شهرستان دانست و افزود: هدف این شورا ارتقای سطح کیفی آموزش، توسعه عدالت آموزشی و بهبود زیرساخت‌ها و فضاهای آموزشی در سطح شهرستان است.

فرماندار تاکستان با اشاره به ظرفیت‌های بخش کشاورزی شهرستان گفت: با توجه به وجود باغات و مزارع گسترده، صندوق کشمش، دانشکده کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی و همچنین حضور نماینده مردم در کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی، ایجاد هنرستان کشاورزی در شهرستان یک ضرورت است و باید با برنامه‌ریزی و هماهنگی دستگاه‌های مرتبط، زمینه احداث و راه‌اندازی آن فراهم شود.

سلمانی در ادامه بر حمایت از دانش‌آموزان و خانواده‌های کم‌برخوردار تأکید کرد و گفت: برخی خانواده‌ها در تأمین هزینه‌های دوره پیش‌دبستانی فرزندان خود با مشکلاتی مواجه هستند و این موضوع موجب بازماندن تعدادی از کودکان از تحصیل می‌شود؛ بنابراین لازم است این افراد شناسایی شده و تحت حمایت قرار گیرند.

در ادامه جلسه، عباس بیگدلی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی نیز با تأکید بر اجرای مصوبات شورا اظهار داشت: مصوباتی که در شورای آموزش و پرورش به تصویب می‌رسد باید به مرحله اجرا برسد تا این جلسات صرفاً در حد برگزاری جلسه باقی نماند و بتوانیم نتایج و دستاوردهای آن را مشاهده کنیم.

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