برپایی کارگاه آموزشی مدیریت پسماند روستایی ویژه دهیاران قزوین در روستای اندج

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، در این کارگاه آموزشی مباحث مرتبط با مدیریت پسماند روستایی، روش‌های نوین جمع‌آوری و دفع پسماند و راهکارهای بهبود وضعیت محیط‌زیست روستاها مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین در بخشی از این برنامه دهیار روستای فشتکه از استان گیلان که در هفتمین جشنواره ملی طرح‌های برگزیده دهیاری‌های کشور به‌عنوان یکی از الگوهای برتر توسعه روستایی کشور معرفی شده بود، تجربیات موفق خود در حوزه مدیریت پسماند را برای دهیاران استان قزوین تشریح کرد.

دهیار شهرک مدرس قزوین نیز اقدامات و تجربیات موفق این روستا در زمینه مدیریت پسماند را با شرکت‌کنندگان به اشتراک گذاشت.

شرکت‌کنندگان در ادامه از مخازن زیرزمینی جمع‌آوری پسماند نصب‌شده در روستای کوچنان بازدید کرده و از نزدیک با نحوه بهره‌برداری و تخلیه این مخازن آشنا شدند.

بازدید از طرح اقتصادی اکوکمپ دهیاری اندج و همچنین حسینیه قدیمی این روستا که در حال مرمت و تبدیل به موزه و کارگاه گلیم است، از دیگر برنامه‌های این کارگاه آموزشی بود.

در پایان نیز دهیاران از جاذبه‌های طبیعی و ظرفیت‌های گردشگری روستای اندج از جمله صخره‌های منحصربه‌فرد این منطقه بازدید و با بخشی از ظرفیت‌های گردشگری روستایی در الموت آشنا شدند.

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