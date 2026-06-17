به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، نشست صمیمی دادستان عمومی و انقلاب شهرستان البرز با جمعی از فعالان فضای مجازی و اصحاب رسانه صبح امروز با محوریت بررسی راه‌های تعامل سازنده میان دستگاه قضا و رسانه‌ها برگزار شد.

نقی‌زاده در این جلسه با تأکید بر نقش کلیدی رسانه‌ها به عنوان «پل ارتباطی بین مردم و مسئولان»، اظهار داشت: اصحاب رسانه و فعالان مجازی به عنوان کنشگران حرفه‌ای، نقشی اساسی در تقویت فرهنگ عمومی، آموزش شهروندی، اطلاع‌رسانی به‌موقع و روایت صحیح وقایع ایفا می‌کنند.

دادستان البرز با اشاره به وظیفه ذاتی دستگاه قضا در تأمین امنیت روانی جامعه، تصریح کرد: تحقق عدالت و برخورد با عوامل برهم‌زننده امنیت روانی مردم، از مأموریت‌های اصلی قوه قضائیه است و به همین دلیل، تعامل با رسانه‌ها نه یک گزینه، بلکه یک ضرورت راهبردی محسوب می‌شود.

وی افزود: این تعامل باید بر پایه اصول روشنی همچون رعایت محرمانگی تحقیقات مقدماتی، پرهیز از انتشار اخبار تأییدنشده و رعایت حقوق متهم و شاکی استوار باشد.

نقی‌زاده در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر مرز باریک میان «بیان واقعیت» و «تخریب یا حمایت بی‌جا»، خاطرنشان کرد: ما از رسانه‌هایی که در مسیر مطالبه‌گری و حل مشکلات مردم گام برمی‌دارند، حمایت همه‌جانبه می‌کنیم، اما هرگونه انتشار مطلب با هدف تخریب افراد یا ایجاد تشویش اذهان عمومی، مورد تأیید دستگاه قضا نیست.

وی همچنین از رویکرد تعاملی دادستانی البرز با رسانه‌ها یاد کرد و گفت: تاکنون پرونده‌ای برای اصحاب رسانه به دلیل اظهارنظرهای مطبوعاتی تشکیل نشده، مگر در مواردی که سوءنیت احراز شده باشد که با تذکر، موضوع رفع شده است.

دادستان البرز در ادامه به اولویت‌های دستگاه قضا در این شهرستان اشاره کرد و گفت: مبارزه با فساد و جرایم اقتصادی، رسیدگی سریع و دقیق به پرونده‌های مهم، پیشگیری از جرم و حمایت از حقوق عامه، در صدر برنامه‌های ما قرار دارد.

وی از تشکیل و رسیدگی به چندین پرونده مهم در این زمینه خبر داد و افزود: خوشبختانه با اقدامات پیشگیرانه و برخوردهای قاطع، در دو سال اخیر هیچ نزاع منجر به قتل در بخش مرکزی شهرستان البرز ثبت نشده است.

نقی‌زاده در پاسخ به دغدغه‌های مطرح‌شده درباره موضوع آرد و نان در شهرستان، با اشاره به یک پرونده سه‌ساله در این زمینه گفت: پس از طرح مطالبات مردمی، جلسات متعددی با نهادهای امنیتی و اطلاعاتی برگزار شد و پس از سه سال بررسی، هیچ‌گونه اخلال گسترده‌ای در نظام توزیع آرد و نان احراز نشد و موضوع صرفاً جنبه تعزیراتی داشت.

وی تأکید کرد: دستگاه قضا بدون گزارش مستند، قادر به برخورد نخواهد بود و انتظار داریم رسانه‌ها در انتقال این واقعیت‌ها به مردم، نهایت دقت را داشته باشند تا از شکل‌گیری ذهنیت‌های نادرست جلوگیری شود.

دادستان البرز در پایان با قدردانی از حضور اصحاب رسانه، آنان را «بازوی عدالت» خواند و گفت: دفتر دادستانی همواره برای دریافت نظرات و مطالبات مردمی از طریق رسانه‌ها باز است و امیدواریم این جلسات هم‌اندیشی، گامی مؤثر در حل مشکلات مردم و تحقق عدالت باشد.

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