خدمتگزار خانواده شهدا هستیم

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید اوحدی عصر امروز طی سفر به استان قزوین به همراه علی‌پناه قویدل مدیرکل و اکبر کشاورزنجفی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با خانواده شهدای اقتدار محمد امیدنیا و شهیدان کیالها و رستمی دیدار کردند.

در این دیدارها، مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گفت: مسئولان خود را خدمتگزار خانواده معظم شهدا می‌دانند و هر آنچه در توان داشته باشند برای رفع دغدغه‌های آنان انجام خواهند داد.

وی با اشاره به رشادت‌های شهدا افزود: این عزیزان جان‌شان را فدای اعتلای نظام و امنیت کشور کردند لذا امروز آحاد جامعه قدردان صبر و استقامت آنها و بازماندگان‌شان هستند.

طی دیدارهای یاد شده، مشکلات خانواده‌های شهدای اقتدار قزوین به‌ صورت چهره‌به‌چهره از نزدیک بررسی و مورد پیگیری قرار گرفت و مسئولان مربوطه دستور رفع سریع این مسائل را در اولویت کاری خود قرار دادند.

گفتنی است در این دیدارها، مسئولان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از مقام والای این خانواده‌های شهدا تجلیل و بر تداوم حمایت‌های همه‌ جانبه از خانواده‌های شهدا تاکید کردند.

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