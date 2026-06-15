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مشاور رئیس‌جمهور:

خدمتگزار خانواده شهدا هستیم

خدمتگزار خانواده شهدا هستیم
کد خبر : 1799499
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مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران گفت: مسئولان خود را خدمتگزار خانواده معظم شهدا می‌دانند و هر آنچه در توان داشته باشند برای رفع دغدغه‌های آنان انجام خواهند داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سعید اوحدی عصر امروز طی سفر به استان قزوین به همراه علی‌پناه قویدل مدیرکل و اکبر کشاورزنجفی معاون تعاون و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قزوین با خانواده شهدای اقتدار محمد امیدنیا و شهیدان کیالها و رستمی دیدار کردند.

در این دیدارها، مشاور رئیس‌جمهور در امور ایثارگران ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهیدان گفت: مسئولان خود را خدمتگزار خانواده معظم شهدا می‌دانند و هر آنچه در توان داشته باشند برای رفع دغدغه‌های آنان انجام خواهند داد.

وی با اشاره به رشادت‌های شهدا افزود: این عزیزان جان‌شان را فدای اعتلای نظام و امنیت کشور کردند لذا امروز آحاد جامعه قدردان صبر و استقامت آنها و بازماندگان‌شان هستند.

طی دیدارهای یاد شده، مشکلات خانواده‌های شهدای اقتدار قزوین به‌ صورت چهره‌به‌چهره از نزدیک بررسی و مورد پیگیری قرار گرفت و مسئولان مربوطه دستور رفع سریع این مسائل را در اولویت کاری خود قرار دادند.

گفتنی است در این دیدارها، مسئولان با اهدای لوح تقدیر و هدایایی، از مقام والای این خانواده‌های شهدا تجلیل و بر تداوم حمایت‌های همه‌ جانبه از خانواده‌های شهدا تاکید کردند.

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