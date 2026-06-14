به گزارش ایلنا از قزوین، حسن خلیلی در این ارتباط گفت: در سال زراعی جاری، ۱۱ هزار و ۶۰ هکتار از مزارع شهرستان به کشت گندم آبی و ۸ هزار و ۲۵۰ هکتار به کشت گندم دیم اختصاص یافته است.

مدیر جهاد کشاورزی بویین‌زهرا با اشاره به پیش‌بینی تولید حدود ۵۰ هزار تن گندم در سال جاری اظهار کرد: دو مرکز خرید تضمینی در سطح شهرستان آماده تحویل محصول کشاورزان هستند و تمهیدات لازم برای تسهیل فرآیند خرید و جلوگیری از بروز مشکلات احتمالی اندیشیده شده است.

خلیلی تأکید کرد: هماهنگی‌های لازم برای تسریع در تحویل محصول و حمایت از گندم‌کاران انجام شده تا فرآیند برداشت و خرید تضمینی با کمترین مشکل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

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