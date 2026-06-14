تشکیل ۷۱ پرونده تخلف صنفی در جریان طرح تشدید نظارت بر بازار قزوین
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین از تشکیل ۷۱ پرونده تخلف صنفی در جریان اجرای طرح تشدید بازرسی و نظارت بر بازار استان طی هفته گذشته خبر داد.
به گزارش ایلنا از قزوین، علی اسفندیاری با اعلام این خبر گفت : در راستای صیانت از حقوق مصرفکنندگان، تأمین امنیت غذایی و کنترل بازار طی هفته گذشته ۱۰۴۰ مورد بازرسی از واحدهای صنفی، تولیدی، انبارها و سردخانههای استان توسط بازرسان امنیت غذایی انجام شد.
وی افزود: در نتیجه این بازرسیها، ۷۱ پرونده تخلف صنفی تشکیل و برای رسیدگی قانونی به اداره کل تعزیرات حکومتی استان ارسال شد.
مدیر بازرسی و نظارت بر کالاهای اساسی سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین با اشاره به نوع تخلفات ثبتشده تصریح کرد: از مجموع پروندههای تشکیلشده، ۳۶ مورد مربوط به واحدهای نانوایی و ۳۵ مورد مربوط به سایر واحدهای صنفی بوده است.
اسفندیاری ادامه داد: این نظارتها در قالب گشتهای مشترک و با همکاری بازرسان جهاد کشاورزی، بسیج اصناف، پلیس امنیت اقتصادی و اداره کل تعزیرات حکومتی بهصورت مستمر و روزانه در سطح استان انجام شده است.
وی خاطرنشان کرد: در جریان این بازدیدها، تخلفاتی از جمله عدم درج قیمت، عدم اجرای تکالیف صنفی، کمفروشی، گرانفروشی، عدم رعایت ضوابط بهداشتی، عدم رعایت ساعات فعالیت، تعطیلی غیرمجاز و عرضه خارج از شبکه شناسایی و با متخلفان طبق مقررات برخورد قانونی صورت گرفته است.