افشین انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین که در میز رسانه موکب شهدای دولت صورت گرفت، با اشاره به دستور استاندار مبنی بر تقویت میز ارتباطات مردمی عملکرد این شرکت در شرایط بحرانی اخیر را تشریح کرد.

ذخیره ۲۰۰ هزار لیتری سوخت؛ قزوین در صدر تاب‌آوری کشور

سرپرست مخابرات منطقه قزوین با اشاره به تهدیدات زیرساخت برق کشور گفت: در شرایط جنگ تحمیلیِ ناپایدار ارتباطات، مخابرات قزوین کارنامه درخشانی داشت. با هماهنگی‌های صورت‌گرفته، ۲۰۰ هزار لیتر سوخت ذخیره کردیم که در صورت قطعی کامل برق، امکان برقراری ارتباط در مراکز اصلی شهری تا بیش از دو ماه فراهم بود. این اقدام ما را جزو استان‌های شاخص کشور در بحث تاب‌آوری قرار داد.

فیبرنوری تا در خانه؛ ۱۳۰ کیلومتر پوشش جدید در شهر قزوین

انصاری با تأکید بر اینکه فیبرنوری اولویت اصلی ارتباطات کشور است، افزود: شهر قزوین سال‌ها از توسعه فیبرنوری محروم بود، اما طی ۵ ماه گذشته بیش از ۸۰ کیلومتر حفاری و ۱۳۰ کیلومتر پوشش فیبر نوری در سطح شهر انجام شده که با تعامل بسیار خوب شهردار قزوین، سردار صباغی ممکن شد.

جهش از رتبه ۳۱ به ۸؛ رکوردشکنی مخابرات قزوین در ۵ ماه

سرپرست مخابرات قزوین با اشاره به آمار مشترکین گفت: طی ۱۲ سال گذشته تا ۸ دی‌ماه، کل مشترکین فیبرنوری استان قزوین حدود ۵ هزار نفر بود، اما تنها در چهار ماه و نیم اخیر بیش از ۹ هزار مشترک جدید دایر کردیم. رتبه مخابرات قزوین از رده‌های ۲۴ تا ۳۱ به رتبه ۸ کشور رسیده و قول می‌دهیم جزو ۵ استان برتر شویم.

شهر هوشمند و اقتصاد دیجیتال در انتظار فیبرنوری

انصاری با اشاره به نقش فیبرنوری در تحقق شهر هوشمند گفت: پایه و اساس شهر هوشمند، اتصال پرسرعت و پایدار با تکنولوژی فیبرنوری است. با توسعه فیبر، زمینه برای پایش تصویری هوشمند، دوربین‌های پلاک‌خوان، موضوعات امنیتی و اقتصادی فراهم می‌شود.

وی تصریح کرد: طی دو هفته آتی ۴۰ درصد شهر قزوین زیر پوشش فیبرنوری کامل می‌رود و انشالله طی یک سال آینده شهر قزوین به طور کامل تحت پوشش فیبرنوری قرار می‌گیرد.

رایگان شدن مکالمه ثابت به ثابت؛ افزایش ۴۵ درصدی تعرفه‌ها

انصاری در پاسخ به سوالی درباره گرانی تعرفه‌ها توضیح داد: مکالمه تلفن ثابت رایگان نشده، اما مکالمه تلفن ثابت به ثابت را رایگان کردیم. نرخ مشترکین خانگی از ۲۲,۵۰۰ تومان با ۴۵ درصد افزایش مواجه شده، در حالی که هزینه‌های نیروی انسانی و اقلام بیش از ۶۰ درصد رشد داشته است. این افزایش برای حفظ رضایتمندی و پایداری شبکه اجتناب‌ناپذیر بود.

گرانی ۵ برابری تجهیزات؛ اما پروژه فیبرنوری متوقف نشد

وی درباره تأثیر تحریم‌ها بر قیمت مواد اولیه گفت: با هدف قرار گرفتن پتروشیمی‌ها، قیمت مواد پلاستیکی و اقلام شبکه فیبرنوری بعضاً ۳ تا ۵ برابر شد، اما با مدیریت منابع مالی و قرارداد ۶۰۰ میلیارد تومانی با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصدی، اجازه ندادیم پروژه متوقف شود.

هشدار درباره مسکن ملی: زیرساخت ارتباطی وجود ندارد

انصاری به معضل اصلی ارتباطات استان اشاره کرد: در حال حاضر ۲۰۰ هزار مشترک تلفن ثابت در قزوین داریم، اما معضل اصلی، مسکن ملی است. طبق مصوبه شورای عالی مسکن، هزینه توسعه زیرساخت شهرک‌های جدید با دستگاه متولی است، اما در حوزه ارتباطی کاری نشده. امیدواریم با جلسات پیش‌رو این مشکل حل شود.

سرپرست مخابرات منطقه قزوین در بخش دیگری از این نشست خبری، به تشریح تفاوت فناوری‌های مختلف اینترنت پرداخت و گفت: متأسفانه سال‌ها بود که مردم قزوین با تکنولوژی ADSL قدیمی سروکار داشتند که سرعت اسمی آن ۱۶ مگابیت است، اما میانگین سرعت واقعی در شهر قزوین بسته به فاصله از مرکز مخابراتی، تنها بین ۶ تا ۸ مگابیت بود.

وی افزود: پس از آن، تکنولوژی VDSL وارد شد که سرعت اسمی ۵۰ مگابیت را وعده می‌داد، اما باز هم بسته به فاصله از مرکز، میانگین سرعت به ۲۵ تا ۳۵ مگابیت می‌رسید.

اینترنت فیبر نوری ۲۰۰ برابر از ADSL سریع‌تر است

انصاری با تأکید بر برتری چشمگیر فیبرنوری تصریح کرد: اما با تکنولوژی فیبر نوری تا داخل منزل (FTTH)، سرعت اسمی به ۱۰۰۰ مگابیت می‌رسد. این یعنی میانگین سرعت فیبرنوری در شرایط عادی چیزی بین ۶۰۰ تا ۷۵۰ و حتی تا ۸۰۰ مگابیت خواهد بود که بستگی به پیچ و خم تأسیسات داخلی منازل دارد. در بهترین شرایط اگر خط مستقیم باشد، دستیابی به سرعت ۱۰۰۰ مگابیت نیز کاملاً ممکن است.

وی در جمع‌بندی این بخش از صحبت‌های خود خاطرنشان کرد: به عبارت دیگر، سرعت فیبرنوری در مقایسه با ADSL قدیم حدود ۲۰۰ برابر بیشتر است و تحولی عظیم در تجربه اینترنت خانگی مردم قزوین ایجاد خواهد کرد.

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