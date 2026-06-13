به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سومین جلسه کارگروه ICC اتاق قزوین با حضور مهدی عبدیان، رئیس اتاق قزوین و مهدی جباری، عضو هیأت نمایندگان و رئیس کارگروه ICC در دفتر این کارگروه برگزار شد.

در این نشست، اعضا ضمن بررسی عملکرد و فعالیت‌های صورت ‌گرفته در زمینه جذب و توسعه فعالیت اعضا، راهکارهای تقویت تعامل، گسترش فعالیت‌ها و ارتقای جایگاه ICC در استان و کشور را مورد بحث و بررسی قرار دادند.

در ادامه، مهدی عبدیان رئیس اتاق بازرگانی قزوین گفت: دستاوردی بزرگ برای کارگروه ICC اتاق قزوین محقق شده و با تلاش و پیگیری‌های انجام‌شده، اتاق قزوین به عنوان دفتر نمایندگی منطقه‌ای ICC در مناطق شمال و شمال‌غرب کشور تعیین شد.

عبدیان تصریح کرد: این حرکت مهم با ابتکار ریاست اتاق ایران انجام شده زیرا، کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، ظرفیت ارزشمندی برای انعکاس توانمندی‌های اقتصادی کشورمان در مجامع جهانی به شمار می‌آید و به‌منظور تقویت جایگاه این ساختار، دفاتر منطقه‌ای آن در استانها ایجاد شده است.

وی یادآورشد: در این برهه که گرفتار تحریم‌ها شده‌ایم، اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) باید نوک پیکان حرکت ما در مجامع بین‌المللی باشد و به ارتقای دیپلماسی اقتصادی بخش خصوصی کشورمان کمک کند.

رئیس اتاق بازرگانی قزوین تصریح کرد: به‌رغم ظرفیت شایسته و برجسته این ساختار، تاکنون از قابلیت‌های آن به میزان لازم بهره نگرفتیم و همین به‌منظور، توسعه فعالیت‌های اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC)، به‌ویژه در سطح اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و همچنین با رویکرد منطقه‌ای، در دستور کار اتاق ایران قرار گرفته است و. توانستیم این دفتر را در قزوین نیز ایجاد کنیم.

این فعال اقتصادی اظهارداشت: اتاق ایران در سال‌های اخیر ارتباط گسترده‌ای را با اتاق‌های بازرگانی جهان و سازمان‌های بین‌المللی نظیر سازمان ملل متحد، سازمان تجارت جهانی (WTO) و سازمان توسعه و همکاری اقتصادی (OECD) برقرار کرده و در نشست‌های این مجامع مشارکت فعال دارد.

عبدیان ادامه داد: این سطح از نقش‌آفرینی، مجالی را نیز برای ما فراهم می‌کند تا نقطه نظراتمان را در حوزه‌های اقتصادی و تجاری، منتقل کنیم و اگر به میزان شایسته‌ای در این عرصه فعال شویم می‌توانیم نقطه نظراتمان را به این مجمع که مرکز آن در پاریس است، منتقل کنیم و یا از مسیر جلسات مذکور، آن‌ها را بیان کنیم.

وی اظهارامیدواری کرد از این ظرفیتن برای توسعه مناسبات با دیگر کشورها بخوبی استفاده شود.

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