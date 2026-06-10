اجرای ۲,۵۰۰ میلیارد تومان پروژه روکش آسفالت در کریدورهای اصلی استان قزوین

علیرضا معیری‌پور در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در قزوین از اجرای ۲,۵۰۰ میلیارد تومان پروژه روکش آسفالت در کریدورهای اصلی استان خبر داد و گفت: پس از احیای کریدور تهران-بازرگان و کریدور شمال به مرکز کشور طرح‌های گسترده‌ای برای اجرای روکش آسفالت در آزادراه‌های قزوین-کرج (۴۰۰ میلیارد تومان)، قزوین-زنجان (۲۰۰ میلیارد تومان) و قزوین-رشت (۴۴۰ میلیارد تومان) در حال اجراست.

وی با اشاره به عملیات روکش آسفالت در جاده قدیم قزوین تا گردنه کوهین و محور اربعینی تاکستان به همدان، افزود: در مجموع قریب به ۲.۵ همت پروژه فقط در حوزه روکش آسفالت در استان فعال است و اقدامات ایمنی مانند خط‌کشی و نصب گاردنیل نیز در دستور کار قرار دارد.

عقب‌ماندگی ۹۳۵ کیلومتری راه‌های قزوین

معیری‌پور با بیان اینکه استان قزوین با وجود موقعیت ویژه، از نظر زیرساخت‌های جاده‌ای دچار عقب‌ماندگی تاریخی است، اظهار کرد: ما در راه‌های روستایی ۶۸۵ کیلومتر و در راه‌های اصلی ۳۰۰ کیلومتر نیاز به بهسازی داریم. با قیمت‌های فعلی قیر و دستمزد هر کیلومتر راه دو بانده ۱۰ میلیارد تومان هزینه دارد؛ یعنی برای رفع این مشکل به حدود ۹ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است که معادل ۴ برابر بودجه عمرانی استان است.

تخصیص ۸۶ درصدی اعتبارات استانی

مدیرکل راهداری استان قزوین در خصوص منابع مالی تصریح کرد: اعتبارات ملی سازمان راهداری هفت برابر اعتبارات استانی است. سال گذشته ۹۷ درصد تخصیص ملی و ۸۶ درصد تخصیص استانی داشتیم که امسال با رایزنی‌های استانداری و استفاده از اوراق مرابحه ویژه بخش زیادی از بدهی‌ها را پرداخت کردیم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ایمنا درباره وضعیت قرارداد ۱۵۰۰ کیلومتری با قرارگاه محرومیت‌زدایی امام حسن مجتبی (ع) گفت: متأسفانه آن قرارداد به دلیل عدم تخصیص منابع مولدسازی و پایان زمان آن عملاً منتفی و ملغی شد.

قزوین هشتمین استان کشور در حمل کالا

معیری‌پور با اشاره به برخورداری استان از ناوگان مناسب، بیان کرد: قزوین جزو استان‌های برخوردار است؛ حدود ۱۲ تا ۱۳ هزار ناوگان حمل بار و ۱۴ هزار راننده داریم و در حمل کالا رتبه هشتم کشور را به خود اختصاص داده‌ایم. پارسال ۱۴.۱ میلیون تن کالا از مبدأ استان قزوین به نقاط مختلف کشور حمل شد.

وی با تأکید بر فرسودگی ناوگان افزود: متأسفانه میانگین سن ناوگان استان حدود ۲۲ سال است که دقیقاً روی نرم کشوری قرار دارد، در حالی که باید به ۱۵ سال برسد. هم تولید و هم واردات کاهش یافته و این موضوع نیازمند توجه ویژه مسئولان کشوری است.

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