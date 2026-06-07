خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کشف 5 میلیارد تومان طلاجات مسروقه در قزوین

کشف 5 میلیارد تومان طلاجات مسروقه در قزوین
کد خبر : 1795291
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف 5 میلیارد تومان طلاجات مسروقه از باند 2 نفره سارقان منزل در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ رسول ولی‌پور  با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منازل مسکونی در سطح استان، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات فنی، میدانی و بررسی‌های گسترده اطلاعاتی، موفق شدند ردپای دو سارق حرفه‌ای را در این سرقت‌ها شناسایی کنند. پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهمان طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین افزود: ارزش ریالی طلاجات کشف ‌شده از این سارقان، بالغ بر ۵ میلیارد تومان برآورد شده است. 

ولی پور یادآورشد: متهمان در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به جرایم خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تحویل دادسرا شدند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، توصیه کرد: «هم‌وطنان ضمن تجهیز منازل خود به دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های هشداردهنده، از نگهداری مقادیر زیاد طلا، جواهرات و وجوه نقد در منزل خودداری کرده و این اموال را به صندوق امانات بانک‌ها بسپارند.»

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
رایتل
انزلی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

بلوک سبک

خرید تور

فروش مواد شیمیایی