کشف 5 میلیارد تومان طلاجات مسروقه در قزوین
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین از کشف 5 میلیارد تومان طلاجات مسروقه از باند 2 نفره سارقان منزل در این استان خبر داد.
به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ رسول ولیپور با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منازل مسکونی در سطح استان، موضوع بهطور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.
وی اضافه کرد: با انجام اقدامات فنی، میدانی و بررسیهای گسترده اطلاعاتی، موفق شدند ردپای دو سارق حرفهای را در این سرقتها شناسایی کنند. پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهمان طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.
رئیس پلیس آگاهی استان قزوین افزود: ارزش ریالی طلاجات کشف شده از این سارقان، بالغ بر ۵ میلیارد تومان برآورد شده است.
ولی پور یادآورشد: متهمان در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به جرایم خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تحویل دادسرا شدند.
وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، توصیه کرد: «هموطنان ضمن تجهیز منازل خود به دوربینهای مداربسته و سیستمهای هشداردهنده، از نگهداری مقادیر زیاد طلا، جواهرات و وجوه نقد در منزل خودداری کرده و این اموال را به صندوق امانات بانکها بسپارند.»