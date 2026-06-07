کشف 5 میلیارد تومان طلاجات مسروقه در قزوین

به گزارش خبرنگار ایلنا از قزوین، سرهنگ رسول ولی‌پور با اعلام این خبر گفت: در پی وقوع چند فقره سرقت طلاجات از منازل مسکونی در سطح استان، موضوع به‌طور ویژه در دستور کار پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی اضافه کرد: با انجام اقدامات فنی، میدانی و بررسی‌های گسترده اطلاعاتی، موفق شدند ردپای دو سارق حرفه‌ای را در این سرقت‌ها شناسایی کنند. پس از هماهنگی با مقام قضایی، متهمان طی یک عملیات ضربتی و غافلگیرانه دستگیر شدند.

رئیس پلیس آگاهی استان قزوین افزود: ارزش ریالی طلاجات کشف ‌شده از این سارقان، بالغ بر ۵ میلیارد تومان برآورد شده است.

ولی پور یادآورشد: متهمان در مواجهه با مستندات و ادله پلیس به جرایم خود اعتراف کردند و پس از تشکیل پرونده مقدماتی، برای طی مراحل قانونی و رسیدگی قضایی تحویل دادسرا شدند.

وی با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان، توصیه کرد: «هم‌وطنان ضمن تجهیز منازل خود به دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های هشداردهنده، از نگهداری مقادیر زیاد طلا، جواهرات و وجوه نقد در منزل خودداری کرده و این اموال را به صندوق امانات بانک‌ها بسپارند.»

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